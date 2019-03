Na čtvrtek 21. března si pro účastníky desátého ročníku Vimperské akademie seniorů připravila velice zajímavou přednášku Ing. Lucie Bláhová z Národního památkového ústavu.

Přednáška „Květinová výzdoba na šlechtických sídlech“ byla rozdělena do jednotlivých historických epoch, kdy v každé z nich byla květinová výzdoba něčím specifická. V gotice byla nejčastěji zobrazovanou květinou lilie a květinové vazby nebyly vkládány do váz, ale do užitkových nádob (džbány).