OBRAZEM: Vinařské orgie na Kuksu. Lahodný mok tekl po kaskádovém schodišti

Patnáctý ročník Vinobraní na Kuksu patřil milovníkům vína a burčáku. Barokní areál hospitálu, který obsypaly tisíce návštěvníků, zaplnilo třicet vinařů. Lidé se dočkali návratu do dob hraběte Šporka, kdy po kaskádovém schodišti pod sochami Tritonů teklo víno. Podívejte se do fotogalerie, co se během Vinobraní v Kuksu dělo.

O Vinobraní na Kuksu byl tradičně obrovský zájem. | Foto: Jan Bartoš