Ryby však neputovaly předčasně na vánoční stůl, ale jejich cesta vedla do navezených kontejnerů naplněných vodou bez kyslíku. V ní je jen oxid uhličitý, který ryby zadusil. Mrtvé ryby poté putovaly na likvidaci do kafilérie. Takřka po tři čtvrtě roce totiž zdejší chov opět postihl herpes virus a veterináři opět nařídili jeho likvidaci.

„Když se na to dívám, mám slzy na krajíčku. Naše tříletá práce přišla opět vniveč a už je to pro nás prakticky likvidační. Přitom jsme v minulých měsících šli až rámec toho, co nám nařídila Veterinární správa,“ připomněl předseda rybářského svazu Přelouč Josef Kratochvíl fakt, že kvůli stejné nákaze, která se sem zřejmě dostala od nemocných ryb ze zahradního jezírka, byl rybník vyloven již na konci minulého roku. Tehdy museli rybáři z rybníka zlikvidovat 90 tun ryb. Páteční asanační výlov pak znamenal smrt pro 40 tun ryb – převážně kaprů.

Podle Josefa Kratochvíla se páteční výlov bude rovnat škodě několika milionů korun. „Jen na samotných rybách, kde kromě kaprů máme i štiky či amury, se bude škoda pohybovat kolem tří milionů korun. Když do toho ještě započítám kafilérii, tak se dostaneme na částku kolem šesti milionů,“ uvedl Josef Kratochvíl. Tato suma, kterou by měla zčásti zaplatit kompenzace od ministerstva financí, však podle předsedy nemusí být konečná. Nákaza se objevila i na dalších menších rybnících. Někde už je potvrzena, jinde čekáme na přezkumné výsledky. Sčítání škod tak nekončí,“ dodal Josef Kratochvíl, který doufá, že se nákaza do rybníků snad již nikdy nevrátí: „To bychom to tu opravdu mohli zabalit.“

Proč se virus vrátil?

Proč se virus, který však není přenosný na člověka, do rybníka vrátil, je záhadou i pro veterináře. „Zatím nemáme dokončeno kompletně šetření, ale pravděpodobně se ukáže, že do rybníka, který předtím rybáři správně asanovali, se nákaza dostala tím, že se mezi zdravé ryby dostaly i latentně nakažené kusy,“ uvedl zástupce ředitele Krajské veterinární správy v Pardubicích Radek Axmann. Podle něj rybářům nyní pomůže, když nechají rybník vylovený až do příštího jara.

„Je veliká výhoda, že rybáři plánují naplnit (rybník) až na jaře. Bude ležet celou zimu a dojde k důkladnému přemrznutí dna,“ řekl Radek Axmann.