FOTO: Virtuální běh podpoří handicapovaná zvířata z Pasíček

Záchranná stanice Pasíčka navrátila v průběhu září do volné přírody několik dravců a sov. Zvířata získala svobodu v různých částech Pardubického kraje z rukou dětí, příznivců a podporovatelů. Do zařízení se dostala buďto jako mláďata, které nebylo možné navrátit zpět do hnízda, nebo s různými zraněními. Jednalo se o zlomeniny, odřeniny, omráčení, poškození opeření a další, vše většinou způsobené neúmyslně lidskou činností.

Tato zvířata už zůstanou v Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka napořád, jsou trvale handicapovaná. Pomoci jim může virtuální běh, který potrvá do 10. října. | Foto: Záchranná stanice Pasíčka

„Protože pacientů a případů, kdy zvíře potřebuje pomoci přibývá a bohužel finančních prostředků ubývá, připravili jsme virtuální běh na podporu záchranné stanice. Drobní dárci nám na začátku roku pomohlis udržením provozu a nahradili tak část sponzorů. Za to jim patří ohromný dík,“ uvedla Majka Cachová ze záchranné stanice. Virtuální běh začne ve středu a skončí 10. října. Každý se může zaregistrovat na webové stránce www.virtualnibeh.cz/52-beh-pro…/virtualni-zavody a vybrat si délku trati, kterou dokáže zdolat během nebo chůzí. Dospělé tratě začínají dvoukilometrovým Během pro lasičku a končí dvacetikilometrovou Rysí procházkou. Děti mohou běžet pro ježka 500 metrů nebo zdolat dvoukilometrovou Veverčí procházku. Na výběr je spousta možností. Smyslem virtuálního běhu je přispět na záchranu handicapovaných zvířat, což bude oceněno nejen dobrým pocitem, ale i medailí a diplomem.