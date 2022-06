„S blížícím se létem si najde k nám do Kravař cestu více návštěvníků a zvídavých turistů. Někteří si rychtu projdou sami, jiní upřednostní komentovanou prohlídku. Mohou si vybrat,“ sdělil etnograf, sbírkový kurátor a vedoucí pobočky Vísecká rychta Marek Hofman. Ten působí v českolipském muzeu šest let a jak přiznal, samotného ho překvapilo, co se za tu dobu podařilo udělat. „Spolu s kolegy jsme provedli terénní úpravy a snažíme se expozici postupně vylepšovat, rozhodně jsme neustrnuli v čase,“ zdůraznil.