Časopis Time nazývá dolnomoravský most Sky Bridge 721 architektonickým skvostem. Reportér magazínu vyrazil na místo osobně.

„S reportérem Time jsem u nás strávil víkend a bylo to velmi příjemné a přirozené setkání. Zažil tady krásné počasí i bouřku, kdy jsme most museli uzavřít. Proto si pobyt musel o den prodloužit a vyčkat na jasnější oblohu. Bylo to tedy velmi reálné,“ popsal marketingový ředitel resortu Dolní Morava Tomáš Drápal.

Visutý most je na titulce prestižního amerického časopisu.

Visutý most se turistům otevřel před dvěma měsíci. Během prvního měsíce jej prošlo asi 45 tisíc návštěvníků. Kromě češtiny a polštiny jsou zde slyšet také další evropské jazyky.

„Přidala se holandština, němčina i angličtina. Jsou tu ale také auta z Nizozemska, Belgie, Francie i Velké Británie. Přijíždí dokonce hodně Japonců,“ přiblížil Drápal.

Resort Dolní Morava podle něj zvládá organizaci a díky on-line systému se v místě netvoří fronty.

Technické informace



· délka mostu: 721 metrů

· výška od země: 95 metrů

· výška pylonů: 11,4 metru

· množství betonu: 1 030 m3

· průměr hlavního lana: 76 mm

· vlastní hmotnost mostu: 405 tun

· celková váha lan: 158 tun

· váha pomocných konstrukcí: 20 tun

Unikátní, téměř 730 metrů dlouhý a 95 metrů vysoký most vede od chaty Slaměnka nedaleko Stezky v oblacích přes údolí až k úbočí jesenického kopce Chlum.

V nejnižší možné kategorii zaplatí zájemci za vstup na lávku 350 korun, podmínkou je předchozí registrace a nákup na e-shopu resortu. Lidé, kteří si registraci nepořídí, zaplatí o 40 korun navíc. Dětské vstupné je pak zhruba o sto korun nižší.