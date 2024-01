Slabý odvar oproti Karviné. Tak nakonec dopadla diskuse ministra vnitra Víta Rakušana, který v pondělí 29. ledna zavítal do Sokolova. „Musím říci, že je to tady mnohem klidnější než v Karviné,“ poznamenal sám ministr v závěrečné části.

Sokolov nebyl druhou Karvinou. I tak ale byla debata s Rakušanem velmi vyhrocená | Video: Roman Cichocki

Na dotaz, jaký je rozdíl mezi Karvinou a Sokolovem, Vít Rakušan sdělil, že v Sokolově se sedělo, v Karviné ne a navíc se tam podávalo pivo. Hned na začátku zdůraznil, že se celá debata streamuje proto, aby byl důkaz, že se s dotazy nemanipuluje a je to debata bez cenzury.

I tak ale byla Debata bez cenzury, jak se diskuse jmenuje, velmi bouřlivá a mnohdy nebylo slyšet ani dotazy občanů. V sále kulturního domu se ozýval pískot, přítomní si během debaty vyříkávali své názory.

„Demisi! Demisi!“ „Vemte mu ten mikrofon!“ „Zkrať to!“ „Jste vlastizrádce!“ „To není pravda, lžete.“

To křičeli lidé bez mikrofonu na Rakušana, kterého nenechali mnohdy ani odpovědět. Některé musela i ministrova ochranka uklidňovat. Dokonce se ozvala i píšťalka a bouchnutí do stolu.

„Chtěl bych poprosit paní, která tady píská, aby nepoužívala píšťalku,“ ohradil se jeden z diskutujících proti jedné z odpůrkyň vlády. A vyhrocené dohady mezi účastníky z rozdílných táborů pokračovaly.

„Já jsem sem přišla jen z jednoho důvodu, abych vám řekla, že touhle vládou a pětikoalicí pohrdám,“ prohlásila další žena s mikrofonem. „Kdy odejdete? Kdy vaše vláda podá demisi?“ ptal se další diskutující. „Tohle je debata bez cenzury? Tak proč zůstalo sto lidí venku?“ ozval se další.

O Ukrajincích i kauze Dozimetr

Hodně dotazů se týkalo Ukrajiny. „Vláda má za prioritu Ukrajinu. To řekl premiér,“ prohlásil muž, který byl během debatního podvečera hodně aktivní. „Hlásím se k romské menšině. Pracuji jako pečovatelka. Chci se zeptat, jak dlouho chcete dotovat Ukrouše na úkor těchto lidí? Ano, říkám Ukrouše. Ti sem přijeli v drahých autech a chodí si pro dávky,“ rozohnila se Romka.

Vít Rakušan na besedě v SokolověZdroj: Deník/Roman Cichocki

„Sedm z deseti Ukrajinců, kteří tady zůstali a je jich 380 tisíc, tady legálně pracuje. Příští rok odvedou na daních 50 miliard korun. Máme demografickou krizi a tato situace může být i pro naši ekonomiku výhodná. Určitě je pravda, že někteří systém sociálních dávek zneužili, já mám ale jiné osobní zkušenosti,“ reagoval ministr.

„Kam se podělala kauza Dozimetr?“ zajímal se další občan. „Mám informace, že letos se dostane k soudu, což je správné. Ctím pravidlo padni, komu padni,“ odpověděl Rakušan. „Taháte republiku z průšvihu, ale nedokážete to lidem pořádně vysvětlit. Je to ve špatné komunikaci s lidmi,“ radil další muž ministrovi vnitra. „Ano, to máte pravdu. Složité věci by se lidem měly vysvětlit. Musíme za nimi více jezdit,“ odvětil Rakušan.

Řeč přišla i na valorizaci důchodů. V tomto případě občané ministrovi vyčetli, že si politici opasky neutáhli a ani neřešili zpomalení církevních restitucí. „Nejdříve si přidáte a pak oškubete důchodce!“ křičeli lidé na Rakušana.

„Důchod se dostal na padesát procent průměrné mzdy. My jsme jim nechtěli ublížit, nic jsme jim nesebrali. Jen jsme tempo valorizace zpomalili. A máte pravdu, že by o platech politiků neměli rozhodovat sami politici,“ snažil se vysvětlit Rakušan.

Další debata? V Mostě

Příští debata s ministrem vnitra se uskuteční 12. února v Mostě. Rakušan v Sokolově konstatoval, že jeho štáb podcenil malou kapacitu malého sálu místního kulturního domu a že si z toho bere ponaučení. „A poradil bych vám, abyste čas na otázky omezil, stejně jako dobu na vaše odpovědi. Ale i vy můžete lidem klást dotazy. Vždyť je to debata,“ poradil ministrovi jeden z občanů.