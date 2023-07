Víte, co má kombajn pod kapotou? Podívejte se na pole u Velkých Němčic

Redaktorka Deníku strávila slunné odpoledne na poli velkoněmčičského Zemosu v kokpitu kombajnu. To, jak dvacetitunový stroj s až devítimetrovými lištami funguje, jí prozradil jeho majitel Jaroslav Kopecký. Věděli byste, jak se takový kolos New Holland CX 880 startuje, a co tahle mašina vlastně skrývá pod kapotou? Podívejte se.