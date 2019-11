„Prémie tradičně znamená, že férová a prověřená společnost Prostrom Bohemia zhodnotí stav stromu a provede na své náklady jeho kompletní ošetření. Už se nám za dobu konání soutěže stalo, že vítěz nechal nakonec ošetřit jiný strom nedaleko. Ale nevíme, že by někdo cenu posunul dalšímu v pořadí,“ sdělila koordinátorka klání Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.

Šek symbolicky předal ve čtvrtek 31. října v Náměšti nad Oslavou starosta Víru Ladislav Stalmach přihlašovatelům Žižkova dubu, učitelce tamní Základní školy Komenského Haně Matouškové a žákům.

Sportovní gesto

„Už při vyhlašování výsledků v Brně jsme se my z Víru, Dalečína, Bystřice nad Pernštejnem a spolků spontánně domluvili, že prémii věnujeme dubu do Náměště. Je starší a zásah odborníků potřebuje. Naše borovice tak stará není, je ve slušné kondici, nachází se na nepřístupném místě, navíc s přísným zákazem vstupu v ochranném pásmu zdroje pitné vodu, které spravuje Povodí Moravy,“ vysvětlil Milan Peňáz, jenž byl hlavním iniciátorem myšlenky, unikátní jehličnan do soutěže přihlásit. „Zkrátka nám připadalo v rámci fair play sportovní nabídku Náměšti učinit,“ poznamenal.

Žižkův dub dobře zná, připadá mu krásný, unikátní i svou historickou hodnotou. „Jen se domnívám, že by mu víc slušelo, kdyby byl nějak lépe přístupný. Takto je vidět jen od rušné silnice v zatáčce pod zámkem,“ poznamenal.

Učitelka Hana Matoušková vyjádřila na sociálních sítích veliké poděkování zástupcům vítězné soutěžní borovice. „Věříme, že našemu stařičkému dubu odborné arboristické ošetření poslouží,“ podotkla.

Lidé z Náměště, kteří příspěvek na internetu četli, reagují jednoznačně pozitivně. Hodnotí to jako krásný čin od výherce. „Někde je svět ještě v pořádku. Gesto, které se v poslední době jen tak nevidí,“ píše se například v komentářích.