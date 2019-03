Jižní Čechy – Jednoznačnou vítězkou prvního ročníku celorepublikového sčítání ptáků na krmítkách se sice stala sýkora koňadra, Jihočeši ale napočítali nejvíc vrabců polních.

Vrabci domácí a sýkory koňadry zalétávali i na krmítko Pavla Sojky ve Světlíku. | Foto: Pavel Sojka

Do projektu se od 4. do 6. ledna zapojilo čtrnáct tisíc lidí z Česka, na jihu Čech jich bylo 1 206. „Čekali jsme asi desetkrát menší účast. Tak masivní zájem potvrzuje, že lidé se o životní prostředí ve svém okolí zajímají víc, než by se mohlo zdát,“ zhodnotil Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické (ČSO), která tento projekt občanské vědy pořádá.