Řeč je o rodině Bermanových z Nového Jičína a rodině Feiegeových z Vítkova. Příběh dávných rodinných přátel se začal rozmotávat v únoru 2024, kdy opavský badatel a předseda spolku CEBENA - cesta bezmoci a naděje Vladímír Nevlud navštívil v Anglii Hanse Feigeho.

Ten je veřejnosti znám pod jménem John Fieldsend a jde o poslední žijící dítě z Opavska, které zachránil sir Nicholas Winton.

Vladimír Nevlud před čtyřmi lety opustil svět podnikaní a začal se intenzivně věnovat historickému výzkumu pochodu a transportu smrti Osvětim-Opava-Mauthausen z roku 1945. Osud jednoho z nejmladších vězňů pochodu smrti předsedu spolku zavál až do Izraele. „V židovském státě jsem objevil seznam deportovaných Židů z 27. února 1942 z Říšské župy Sudety - Vládní obvod Opava,“ popisuje začátky pátrání.

Listina byla do té doby zahalena tajemstvím. Při její analýze Nevlud narazil na jména Gertrud a Curt Feige z Vítkova. A začal rozplétat jejich složité životní osudy.

Curt a Gertrude Feigeovi

Curt byl židovský obchodník z Německa a Gertrud židovka z Vítkovska. Z manželství vzešli dva synové Hans a Gerd. V roce 1937 se rodina rozhodla kvůli Adolfu Hitlerovi uchýlit do domu Gertrudiny matky na Vítkovsko. Situace však začala být pro Židy nebezpečná i tam. Manželé se rozhodli syny poslat do židovské internátní školy v Hannoveru, aby tak zvýšili jejich šance na přijetí v zahraničí. Rozloučení rodičů s dětmi se odehrálo na malém vlakovém nádraží ve Vítkově.

„V tu chvíli ještě nikdo netušil, že je to loučení poslední. Synové měli štěstí. Podařilo se je dodatečně dopsat do jednoho z Wintonových vlaků, který je dopravil do bezpečí ve Velké Británii. Hansovi bylo v době odjezdu sedm let, jeho staršímu bratrovi Gerdovi jedenáct let,“ poznamenal Nevlud.

Z Hanse se v Británie stal John

Vrcholem letitého bádání a spojování mnoha informací byla Nevludova cesta do Velké Británie za Hansem, který mezitím získal nové jméno a stal se z něj John Fieldsend. „Byl to pro mne neskutečný zážitek. Výzkumu jsem věnoval obrovské množství času a energie. Část výsledků výzkumu John při setkání potvrdil a další část byla i pro Johna překvapením,“ popisuje opavský badatel.

Setkání bylo nejen plné emocí, ale také nových objevů, kdy John nechal badatele nahlédnout do své rodinné historie prostřednictvím starých fotografií. Na většině z nich byli lidé, které neznal ani on sám.

„Nejzajímavější byl ovšem originál dopisu, který bratři obdrželi po válce společně s fotografiemi prostřednictvím Mezinárodního červeného kříže. Dopis měl tři části. První dvě jsou všeobecně známé. Byly to vzkazy od matky a otce před jejich deportací do tábora. Třetí část nesla název ‚od přítele‘. Byla podepsaná neznámým Otou Bermanem. Ten v ní popisuje poválečný stav jejich domova ve Vítkově. Sděluje bratrům zprávu o smrti jejich blízkých a nálezu rodinných fotografií,“ pokračuje Nevlud.

Rodina Feigeova a manželka Oty Bermana s dcerami

John při setkání Vladimírovi řekl, že o jménu Ota Berman nikdy neslyšel. „Dopis od Oty Bermana byl nalezen po smrti mého bratra před několika lety v hrstce dopisů, které dostal po skončení druhé světové války někdy v letech 1946 až 1948. Můj bratr byl velmi zdrženlivý, pokud šlo o vyprávění o našich raných zážitcích. Nicméně v dopise, který moji rodiče napsali a ukryli před tím, než byli internováni, uvádějí seznam rodinných jmen, o které vyjadřují obavy, a na konci seznamu dodávají ‚a Bermanovi‘. To mě vždycky mátlo, protože Bermanovi nebyli rodinní příslušníci,“ uvedl prý o tajemném psaní.

Nevlud v jeho slovech ucítil další badatelskou výzvu, a tak Johnovi slíbil, že bude po jménu Oty Bermana intenzivně pátrat.

Tajemný dopis jako první indicie

Po příletu z Londýna se Nevlud okamžitě pustil do pátrání. Jako první indicie mu posloužil již zmíněný dopis, který si na konci článku mohou přečíst i čtenáři Deníku. Přesněji řečeno, jeho třetí část.

„Klíčová pro mě byla informace, že pisatel dopisu přežil věznění v Terezíně, kde jsem opravdu narazil na jméno Oto Berman. Přežil věznění i s manželkou a dvěma dcerami. Dozvěděl jsem se, že byl z Nového Jičína,“ konstatuje Nevlud.

A prozrazuje, že Ota Berman byl deportován z Opavy v roce 1942 společně s prababičkou Johna: „Před válkou v Novém Jičíně provozoval obchod s alkoholem. Dalším výzkumem jsem zjistil, že po válce Bermanovi emigrovali do Izraele. Další důležitou indicií ve výzkumu byl nález poválečné fotografie rodiny Bermanových. Komparace fotografie z Izraele s fotografiemi od Johna přinesla zasloužený úspěch.“

Neznámé tváře v albech najednou dostaly konkrétní jména, a celý příběh do sebe začínal pomalu zapadat. Z dobových fotografii totiž bylo patrné, že obě rodiny si byly velmi blízké. Další badatelovy kroky vedly tedy do Izraele, kde začal po rodině Bermanových usilovně pátrat.

Dům na adrese Hřbitovní 40 ve Vítkově, kde John žil před odjezdem do zahraničí

Houževnatost a píle opavského badatele mu brzy přinesly úspěch. V židovském státě našel vnuka jedné z dcer Oty Bermanna a následně i vnuka Bermanovy druhé dcery. Jeden z nich - Arie Maisel - Nevludovi sdělil, že babička a dědeček o příjmení Feige něco říkali. Druhý vnuk - Gad Sheaffer - naopak příjmení Feige nikdy neslyšel.

„Ovšem napsal, že maminka s tetou byly v židovské internátní škole v německém Hanoveru. Ve stejné škole byli před odjezdem do Velké Británie i John s bratrem,“ dodává Nevlud. Mamince a tetě Gada se však z internátní školy nepodařilo vycestovat za hranice. Musely se vrátit domů do Nového Jičína, odkud putovaly s rodiči do ghetta v Terezíně.

Propojení po desítkách let

Nevlud následně Johna a Gada vzájemně propojil. „Příběh našich rodin se mě hluboce dotkl. Těším se, až se s Johnem setkáme, a on mi řekne, jak žil,“ reagoval Gad, který si s Johnem vyměnil pár e-mailů a jednou si s ním dokonce telefonoval.

O své pocity se podělil také Jonh Fieldsend: „Bylo úžasné, že se Vladimírovi podařilo zjistit, že v Izraeli žije Otův vnuk Gad. Nyní si s Gadem píšeme maily. Mám z toho velkou radost.“

„Roztrhat přátelství jde lehce, ale spojit tyto vazby po 82 letech je nesmírně náročné,“ uzavírá Vladimír Nevlud své vyprávění.