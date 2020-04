Vítkovická nemocnice měří příchozím teplotu moderní termokamerou

Moderní termokameru uvedla dnes do ostrého provozu Vítkovická nemocnice v Ostravě. Novinka, která je umístěna u vstupu do areálu nemocnice, změří za zlomek vteřiny teplotu až 16 osobám najednou, a to zcela bezkontaktně.

Termokamera ve Vítkovické nemocnici. | Foto: AGEL