„Bylo to hrozné,” říká Dagmar Drápelová redaktorce Deníku stručně, zatímco kráčí na konec své zahrady. Tam stojí torzo stodoly, které noční bouřka utrhla střechu. O síle přírodního živlu svědčí i to, že kromě střechy zmizela i její konstrukce a těžké tvárnice z vrchu stodoly. „Bylo to zajištěné železnými pásy, aby to neuletělo, ale vítr to utrhl i s krovy,” popisuje František Drápela.

Živel odnesl kusy stodoly o několik desítek metrů dál. „Vidíte ten plech v sousedovic zahradě? To je naše střecha. Druhá půlka se jim zapíchla do baráku,” ukazuje redaktorce Drápelová. Ze švestky stojící naproti hospodářskému stavení zůstal jen pahýl.

Kusy budovy i utržené větve naplnily manželům celý kontejner. Při úklidu jim pomáhaly děti. „Pomoc ale nabídli i lidé z vesnice, až jsem se divila. Byla tady paní starostka a hasiči,” doplnila Drápelová.

Střecha přitom na stodole byla teprve dva roky, František Drápela ji tehdy kupoval asi za šedesát tisíc. „Měl jsem nachystané latě, že dám novou střechu i k přístřešku vedle stodoly. Ještě, že jsem to neudělal,” říká. Padající tvárnice totiž tu stávající zničily.

Mnohé z nich ale letěly ještě dál. „Tvárnice jsme hledali až u sousedů v řepě, a to má jedna tak pětatřicet kilo,” kroutí hlavou Drápelová. Její manžel si v noci ze soboty na neděli při zvedání jedné z nich poranil sval na ruce.

Sám podle svých slov kontroloval škody už v noci, hned jak přestalo pršet. „Takový vichr jsem naposled zažil v osmapadesátém, tehdy na Vysočině, odkud pocházím,” vzpomíná. Nešťastnou situaci se ale snaží brát s nadhledem. „Holt stála v cestě. Důležité je, že jsme zdraví a je to stodola, ne barák. Tak mám prácu, no. Musíme jet na pilu, nařezat krovy,” vysvětluje redaktorce.

Podle Drápelova odhadu je škoda jen na stodole asi sto tisíc. Vichr ale poničil také ovocné stromy v zahradě. Kromě švestky u stodoly také padesátiletou meruňku ve dvoře. „Byl to obrovský strom, který rodil každý rok, když nemrzlo. Mrzí mě to,” posteskla si Drápelová.

Nepředvídatelný živel v Hodějicích škodil také jejich sousedům. Poničil třeba tašky na okolních střechách, například na základní škole. Škody utrpěly také vysoké stromy u kostela a některé hroby.