7.00 hod. - Kvůli popadaným stromům na některých tratích nejezdí vlaky. Odstraňování překážek bude trvat pondělního dopoledne.

Jedná se o úseky tratí:

Rybník - Lipno nad Vltavou

Kamenný Újezd - Holkov

Ševětín - Chotýčany

Ješetiče - Střezimíř

Chotýčany - Hluboká Zámostí

Počátky, Žirovnice - Jarošov nad Nežárkou

6.50 hod. - Aktuálně jsou dopravní komplikace kvůli popadaným stromům u Županovic na Dačicku, a to na silnici ve směru na Písečné nad Dyjí.

Neprůjezdná je silnice ze Staré Hlíny na Stříbřec na Třeboňsku.

Překážku také podle policie tvoří strom na silnici u Slapska na Táborsku.

6.37 hodin - Energetici v jižních Čechách aktuálně evidují více než 40 poruch na vedení vysokého napětí. "Bez elektřiny je více než 27 000 domácností. Nejvíce jsou zasaženy Českokrumlovsko a Prachaticko, v obou regionech se počet odběrných míst bez elektřiny blíží k 7 000. Problémy jsou ale i na Jindřichohradecku, Českobudějovicku, Táborsku či Písecku," informovala ráno Martina Slavíková, vedoucí Koncernové komunikace skupiny E.ON v ČR.

Dodala, že posílené pohotovostní čety po noční přestávce už v tuto chvíli opět operují v terénu a začínají zjišťovat rozsah poškození, které řádění živlů napáchalo, a postupně budou pracovat na opravách jednotlivých poruch.

6.20 hod. - O něco pozitivnější zprávy již v pondělí ráno přicházejí od hasičů. Hasiči na jihu Čech mají za sebou o víkendu na 450 výjezdů souvisejících se silnými poryvy větru. Největší nápor již ustal, ale hasiči stále vyjíždějí k popadaným stromům.

"Pondělí 11. března se pro jihočeské hasiče nese již v klidnějším tempu. Neznamená to, že by jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů přestaly vyjíždět k zásahům, kdy likvidují následky silného větru. Ale zásahy již nepřicházejí v takovém množství jako to bylo v nedělní podvečer a večer," přináší v pondělí ráno aktuální informace mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Od půlnoci do 5:30 hodin byli jihočeští hasiči vysláni k více než 60 vícečetným událostem. "Kromě jediného případu, kdy v Písku hasiči ukotvovali uvolněnou střechu kulturního domu, se ve všech případech jednalo o popadané stromy. Ty padaly pouze na silnice, nemáme informaci, že by stromy spadly na auta či domy," upřesnila Vendula Matějů.