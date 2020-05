Vítězem architektonické soutěže se předloni v září stal MCA atelier. Jeho zástupci měli rozpracovat svoji studii a letos v březnu s ní seznámit veřejost. Z toho kvůli epidemii sešlo a tak dala radnice prostor pro dotazy veřejnosti přes internet. Živé vysílání přes facebook sledovalo v úterý 12. května večer několik desítek osob, aktuálně už má pořad přes pět tisíc shlédnutí.

Hlavním rysem návrhu je více zeleně a méně parkovacích míst. Konkrétně by měla v centru být místo jedné řady stromů zdvojená alej, která vytvoří možnost umisťovat zahrádky. „Stromů máme ve studii dvojnásobek oproti současnému stavu, to je zhruba sto,“ řekl architekt Miroslav Cikán. Na druhou stranu klesne počet parkovacích míst. Místo současných dvě stě třiceti se jich na náměstí vejde jen sto třiasedmdesát.

Zeleň versus parkování

Na vítězi souboje zeleň versus parkovací místa se nemohli během živého vysílání shodnout ani diskutující lidé z řad veřejnosti. „Zrušte všechna parkoviště a nasaďte místo nich stromy. Tam auta ani autobusy nemají co dělat,“ napsal například Aleš Marek. „Náměstí není park, myslím, že rozsah navrhované zeleně je víc než dostačující,“ kontroval Karel Dvořák.

Když už budou na náměstí stromy, veřejnost se zajímala, jaká bude jejich životnost. Ta by neměla být problém, pomůže speciální substrát s dřevěným uhlím, který se osvědčil ve švédském Stockholmu. A potíž nebude ani s katakombami pod náměstím. „My o podzemí víme. Máme půdorys a sledujeme, abychom nebyly nad katakombami,“ ujistil Cikán a dodal, že se správou podzemí spolupracují.

Řidiči „velkých“ aut Jindřich Rokoska a Marek Řezáč se pak shodli, že architekti neví, jak se jezdí s hasičským autem, s autobusem nebo trolejbusem. „Vlečné křivky v programu zvládnou vše,“ konstatoval Rokoska. Kritizovali také plány na zúžení Znojemské ulice ze tří pruhů na dva. Na druhou stranu by chodci v této ulici širší chodníky potřebovali jako sůl.

Prior

Jelikož město nemá peníze, aby odkoupilo Obchodní dům Jihlava známý jako Prior, pokusili se jej architekti začlenit do nové podoby náměstí. Stranou pozornosti pak nezůstaly ani jeho zásobovací rampy. Prvním krokem by mělo být transparentní zábradlí kolem nich, které nebude tvořit bariéru. Dále by šlo rampy zkracovat, případně zrušit jednu nebo obě a začít využívat výtah.

A diskutovalo se například také o toaletách. Ty současné pod obchodním domem jsou podle náměstka primátorky Martina Laštovičky (KDU-ČSL) neuspokojivé a situace se musí změnit. „Už jsme si vyhlédli některé vhodné městské domy, nezůstane u jediných veřejných záchodů. Byly by asi zvlášť pro horní a spodní část náměstí,“ řekl. Dále by šlo po dohodě s vlastníky využít i toalety v restauracích a kavárnách.

První kopnutí

Veřejnost se samozřejmě zajímala také o financování. Rekonstrukce proběhne v etapách, aby napjatý rozpočet zatěžovala co nejméně. „Ročně se počítá s částkami řádově v menších desítkách milionů - dvacet, třicet milionů maximálně. A budeme se snažit sehnat kofinacování,“ uvedl náměstek primátorky Petr Ryška (ODS).

Kdy dělníci poprvé kopnou do země zatím není zcela jasné, primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava) však loni na podzim hovořila o menších opatřeních, která lze udělat rychle a s velkým efektem. „Mé myšlenky směřují k tomu, že jako první upravíme mobiliář a pocitově náměstí tak, že ho uděláme hezčí i bez velkých stavebních úprav. Kolikrát stačí málo a vnímání prostoru se změní," uvažovala nahlas.