Vjezd aut do centra Brna? Dvě z pěti nemají povolení. Magistrát chystá kontroly

Přes Masarykovu ulici vjede do centra Brna každý den průměrně tisícovka aut. Zhruba čtyři sta z nich nemá v pěší zóně co dělat. Vyplývá to z měření brněnského magistrátu. Řidiče proto čeká víc kontrol.

Do centra Brna podle kamer zajíždí příliš mnoho aut, čtyřicet procent z nich k tomu nemá povolení. Magistrát proto chystá důkladnější kontroly. | Foto: Deník / Ondřej Kaloud

Městští radní tak reagují na velký provoz v centru města. „Nemůžeme tolerovat, že se z pěší zóny stává vytížená dopravní tepna. Chceme ze středu města, zejména z České, Rašínovy a Masarykovy ulice i náměstí Svobody opět klidnější městskou třídu,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková. Železniční most zbourejte, doporučili odborníci. Jiné řešení přináší rizika Přečíst článek › Provoz v centru

• Problém: příliš mnoho aut, která do centra Brna vjíždí

• Počet oprávnění ke vjezdu: 13 tisíc

• Počet vjezdů aut: v Masarykově ulici průměrně 1000 aut, v Rašínově 500 aut

• Vjezdy bez oprávnění: 40 %

• Řešení: častější kontroly, snížení počtu vydaných oprávnění, nový systém vjezdů Data z kamer u vjezdů za období od září do šestého listopadu ukázala, že čtyřicet procent aut nemá povolení. „Vyšší provoz částečně způsobilo uzavření Dominikánské ulice. Po jejím otevření nápor vozidel trochu opadl, ale stále byl větší. Současně se také zaměřujeme na parkování v pěší zóně a dáváme takzvané botičky,“ popsal vedoucí odboru pořádkových útvarů brněnských strážníků Pavel Čermák.



Lidé, kteří si povolení k průjezdu už dříve vyřídili, o něj můžou i přijít. „Chceme udělat jejich revizi. Momentálně jich je vydaných třináct tisíc, což je neúnosně moc,“ dodala primátorka. Problém s nepovoleným projížděním centra má vyřešit nové rozdělení oblastí, do nichž řidiči smí vjet, o kterém už Deník Rovnost informoval. Kvůli dlouhým přípravám však opatření začne platit místo v lednu až od dubna. Intenzivní hlídkování Intenzivní hlídkování městské policie potrvá do vánočních trhů. Radní pro dopravu Brna-středu Jan Mandát však chce usilovat o prodloužení tohoto období. „Navrhnu, aby častější kontroly řidičů trvaly až do dubna, než začne fungovat nový systém vjezdů,“ zmínil.



Na hustý provoz upozorňovali i lidé. „Zleva, zprava odstavená auta, kurýr, pak jede šalina, naproti si to fičí dodávka, šílenec na koloběžce a pak hromada turistů," komentovala už dříve Vendula Kořínek Hořínková.

Autor: Pavla Hloušková