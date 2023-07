Historická sýpka v centru Jevišovic na Znojemsku má nové majitele. V aukci ji koupili od státu manželé, kteří plánují v dlouho nevyužívané budově postavit nové byty. „Sýpka má výhodnou polohu uprostřed města. Navíc se jedná o překrásnou barokní stavbu, která je pro podobný projekt vhodná," řekl jeden z nových vlastníků budovy Vladimír Röss. Dodal také, že vzniklé byty neplánuje pronajímat, ale prodat.

Manžele za sýpku zaplatili téměř čtyři miliony korun. Podle Rösse však bude rekonstrukce sýpky a stát mnohem víc. „Cena projektu se vyšplhá na několik desítek milionů korun. Budova mnoho let chátrala a není v ideálním stavu,” zmínil Röss. Přestavbu platí noví majitelé částečně ze svých vlastních peněz, ale také za pomoci úvěru.

Starosta Jevišovic Pavel Málek dříve doufal, že sýpku stát bezplatně převede do vlastnictví města. Existovala totiž reálná možnost, že se žádný kupec nenajde. Podle svých slov je ale se současným stavem spokojený. „Budova v rukách státu chátrala. Je dobré, že ji teď vlastní soukromníci, kteří s ní mají nějaké konkrétní plány,” reagoval starosta.

Do aukce se Jevišovice nezapojily kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci. „Měli jsme možnost sýpku koupit. Problém byl, že budova není v dobrém stavu. Jenom za vytápění při jejím případném využití by město zaplatilo obrovské peníze,” řekl pro Deník už dříve Málek.

To, že se sýpka v centru města dočká po dlouhých letech nějakého využití, vítají obyvatele Jevišovic. „Pamatuju si, že v té budově byla dříve restaurace i informační centrum. Pak nějakou dobu chátrala. Líbí se mi, že v ní budou bydlet lidé,” vyjádřila se Marie Filipská, která se ve městě narodila a mnoho let tam žila.

Jiný názor má studentka Lucie Štiblická, která město často navštěvuje. „Budova sýpky se mi hrozně líbí. Mám trochu strach, že s novým majitelem se změní celý ráz stavby. Může se stát, že přijde o svou historickou hodnotu,” strachuje se Štiblická.

Podle Rösse však podobné obavy nejsou na místě. „S manželkou jsme si vědomí toho, že budova je historicky významná. Celou přestavbu provedeme s péčí, jakou si sýpka zaslouží,” ujišťuje jeden z majitelů. Dodává také, že budova je památkově chráněná, takže zásadní rekonstrukce musí konzultovat s památkáři.

Barokní stavba vznikla v první polovině osmnáctého století. Za dobu své existence byla využívána například jako galerie. Budova má několik pater. Od roku 1991 do května roku 2020 byla sýpka v majetku Moravského zemského muzea. Stojí téměř uprostřed města, hned vedle kostela.

Někteří lidé, kteří v Jevišovicích žijí, vítají fakt, že nové byty vzniknou právě zde. „Poslední dobou se sem stěhuje mnoho rodin s dětmi. Kdyby mohli bydlet v budově současné sýpky, myslím si, že by to příjemně oživilo městské centrum,” řekla obyvatelka Jevišovic Zuzana Komůrková

Málek však zmiňuje, že proměna sýpky na byty bude komplikovaná, protože budova není součástí vodovodních sítí města. Zároveň nemá vlastní zdroj tepla, ani odvod dešťové vody. Tyto problémy však podle Rösse nejsou neřešitelné.

Stavbu sýpky lze datovat do doby kolem roku 1750. Po drobných stavebních úpravách byla do sýpky na přelomu 19. a 20. století vestavěna místnost. K větším opravám došlo v 50. letech 20. století, kdy byl uživatelem objektu národní podnik Krajská správa výkupu Brno, výkupní podnik Znojmo. Sýpka tehdy sloužila jako sklad obilí s kapacitou 50 vagónů. Na přelomu let 1957 - 1958 byl nahrazen starý krov novou konstrukcí vazné soustavy, jejíž řešení umožňovalo využití podkroví. Další užitkové úpravy ve druhé polovině století představovaly spíše degradující zásahy. Zdroj: jevisovice.cz

