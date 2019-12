V důchodu si našel čas na svůj koníček. Vytvořil vyřezávaný betlém

Když odešel Vladimír Šroub do důchodu, pustil se do vyřezávání betlému. „Jeho dílo je až do Vánoc k vidění v nebílovské zámecké kapli sv. Antonína,“ informoval kastelán nebílovského zámku, který se nachází na Plzeňsku, Milan Fiala.

Monika Mahdalíková ze zámku v Nebílovech ukazuje betlém, který vytvořil místní rodák Vladimír Šroub. | Foto: Deník / Hana Josefová