Až několikahodinová zpoždění nabírají vlaky na hlavním železničním koridoru Praha - Ostrava kvůli poruše trakčního vedení v České Třebové. Další spoje byly odřeknuty a v oblasti zavedly České dráhy náhradní autobusovou dopravu. Cestující z Brna by měli raději využít trať přes Havlíčkův Brod. Porucha by měla být podle informací Českých drah odstraněna kolem deváté hodiny.

Cestující na vlakovém nádraží. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

"Předpoklad obnovení provozu se posunul na 9:00 hodin," aktualizovala v 7:50 hodin původní informaci o obnovení provozu do osmé hodiny ráno Správa železnic.

"Provoz přerušen. Zaměstnanci Správy železnic pracují na zprovoznění trati. Předpokládané obnovení provozu je po osmé hodině. Vlaky dálkové dopravy nelze pokrýt náhradní autobusovou dopravou, proto čekají na obnovení provozu. Cestujícím ze stanice Brno hl.n. doporučujeme pro cesty do stanic Kolín, Praha hl.n. (eventuelně do stanice Pardubice hl.n.) využít vlaky linky R9 (Brno hl.n. - Havlíčkův Brod - Praha hl.n.a zpět). Náhradní autobusová doprava v úseku Brno hl.n. - Křižanov a zpět bude operativně posílena," uvedly už dříve ráno ČD na svých stránkách.

Co se týče regionální dopravy, provoz z České Třebové ve směru Ústí nad Orlicí byl přerušen a byla zavedena náhradní autobusová doprava. Autobusy náhradní dopravy neobsluhují stanici Dlouhá Třebová.

Například noční vlak z Berlína do Grazu má u Dlouhé Třebové už šestihodinové zpoždění, další dva vlaky z Brna a Ostravy do Prahy více než tříhodinové zpoždění. Ostatní rychlíky v 8:30 hodin zatím od 30 do 60 minut zpoždění.

„Podle informace od dispečera došlo před 02:00 k prasknutí napínacího lana trakčního vedení a jeho pádu do kolejiště,“ řekl mluvčí hasičů Správy železnic Martin Kavka. Do spadlých drátů pak najel nákladní vlak. Na opravě se pracuje od čtvrté hodiny ráno, kdy byl vlak vyproštěn.

Problémy s trakcí nejsou u České Třebové výjimkou. Podobná nehoda omzeovala celý den provoz na trati před pěti lety, až šest hodin čekaly vlaky na trati poblíž nedalekého Brandýsa také předloni v létě.