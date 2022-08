Hlášení o úhynu ryb pod výtokem z čističky do řeky přijali hasiči krátce před sedmou hodinou večer. „Pracovníci čističky opravili závadu, kvůli níž došlo k úniku splašků. V délce asi 500 metrů toku hynulo až 150 kusů ryb,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Dodal, že hasiči podle pokynů České inspekce životního prostředí (ČIZP) odebrali tři vzorky na třech různých místech řeky, které předali policii. „Odběry na ropné látky byly negativní,“ sdělil Žemlička.

Škoda je zatím nevyčíslena

Podle pokynů ČIZP hasiči ředili vodu až do včerejší desáté hodiny večerní. „V pátek ráno člen vodní stráže provede monitoring na řece,“ popsal mluvčí s tím, že pokud by i nadále hynuly ryby, hasiči by znovu vyjeli čeřit vodu.

Na místo se ve čtvrtek dostavil také řídící důstojník pro územní odbor Zlín. „Výši škody vyčíslí místní rybářský svaz,“ řekl mluvčí.

K úniku vyjely jednotky ze Slavičína a Zlína s technickým chemickým automobilem, dále pak jednotky dobrovolných hasičů obcí Brumov, Štítná nad Vláří, Návojná a Šanov.