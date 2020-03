Kvůli falšování dokumentů z členských schůzí rozprášilo vedení České strany sociálně demokratické místní organizaci ve Vlašimi. Kvůli jiným záležitostem pak také buňku v Libži. Vlašimští s nastalou situací ale nesouhlasí a považují ji za podraz.

„Provedli jsme rutinní kontrolu zápisu a prezenčních listin ze schůzí vlašimské organizace a zjistili řadu nesrovnalostí. Byl vykazován vyšší počet lidí, než ve skutečnosti na schůzi byl a byly zfalšovány prezenční listiny, na nichž byly podpisy lidí, kteří byly stovky kilometrů od Vlašimi. Také svolávání schůzí neodpovídalo stanovám strany,“ vysvětlil Robin Povšík, lídr krajské ČSSD.

Nařčení z manipulací odmítá například přední vlašimská osobnost ČSSD Zdeněk Seidl. „Je to zástupný problém, je to podraz,“ předesal. Krok vedení strany vnímá jako odplatu za podporu Miloše Petery, protikandidáta Robina Povšíka, při krajské volbě předsedy. „To jsou dojmy pana profesora,“ reagoval na to Povšík. „My máme v rukou fakta. Jako Středočeši jsme proto dali návrh předsednictvu strany a to drtivou většinou rozhodlo o odebrání licence,“ řekl.

Členové mohou dál pokračovat ve stranictví, ale v Benešově. Bude však záležet na tamní základně, zda je přijme. Musí se tak stát do tří měsíců, jinak jejich členství zanikne.

Jak to s vlašimskými straníky bude dál, naznačil Zdeněk Seidl. Někteří jeho mladší kolegové se údajně situaci jen zasmáli a přihlásí se do Benešova. Pak budou moci požádat o licenci pro novou vlašimskou buňku. „Ti starší mi ale řekli, že se na to už mohou vykašlat,“ nebral si servítky Seidl, který falšování prezenčních listin odmítá s tím, že na dokumentech byly pouze jinak vyvedené, ale pravé podpisy.

Podle krajského lídra ČSSD přivítala rozpuštění vlašimské buňky jiné v regionu přivítaly. „Okres Benešov byl díky síle Vlašimi, ale také další organizace v Libži, v systému vnitrostranických voleb dominantní. Organizaci v Libži, kterou jsme také zrušili, vedla příbuzná pana Seidla. Z deseti jejích členů bydlí trvale sedm ve Vlašimi. Hra kolegů nebyla férová, myslím, že je rozhodnutí správné,“ dodal Povšík.

Kdo konkrétně s dokumenty manipuloval, ale neuvedl. Odmítl také, že by šlo ze strany vedení ČSSD o uplatňování takzvané kolektivní viny. „Ti lidé to všechno museli vědět, proto za to může celá vlašimská organizace,“ dodal.