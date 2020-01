Od 11. února zpřístupní veřejnosti originál Keltské hlavy. Jeden z nejznámějších archeologických nálezů na území České republiky lze na vlastní oči obdivovat pouze do 23. února, a to za zpřísněných bezpečnostních opatření.

Do hanácké metropole skvost přicestuje z Národního muzea v Praze. Unikátní exponát se na veřejnosti objevuje výjimečně.

„Národní muzeum ji zapůjčuje velice sporadicky, a to i do zahraničí. Dokonce v jeho expozicích není vystaven originál, ale pouze kopie hlavy,“ zdůraznil mluvčí VMO Antonín Valenta.

Kamenná hlava byla nalezena roku 1943 v katastru Mšeckých Žehrovic na Rakovnicku. Dle odborníků pochází z mladší doby železné.

„Nedaleko místa objevu se rozkládal ohrazený areál interpretovaný jako privátní dvorec obývaný vysoce postaveným členem keltské společnosti,“ uvedl Valenta.

S dávnými Kelty návštěvníky muzea seznámí výstavní panely se zmínkami antických dějepisců i poznatky současného archeologického bádání.

Výstavu doplní předměty ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. Mezi cennými trojrozměrnými exponáty budou dobové zbraně, mince, šperky či keramické nádoby.

Nejdražší exponát

Stejně jako v případě Věstonické Venuše, kterou vidělo okolo 20 tisíc lidí, muzeum lze po dobu přítomnosti Keltské hlavy navštěvovat každý den. Otevírací doba je od 10 do 17 hodin.

V případě školní exkurze je nutné rezervovat konkrétní termín, některé prohlídky jsou už zabrané. Plné vstupné stojí 80 korun, kdo by však zároveň zamířil i do stálých expozic VMO, cena výletu do historie se zaokrouhlí na stovku.

Ve stejnou dobu bude v budově olomouckého Vlastivědného muzea ještě jedna exkluzivní výstava běžně nepřístupných exponátů. Největší záhady a tajemství světa začínají už 31. ledna a potrvají čtyři měsíce, do konce května.

„Vidět na jednom místě nejznámější záhadné výtvory světa bude pro návštěvníky Vlastivědného muzea v Olomouci úžasný zážitek. Vystavujeme samozřejmě jen kopie, ale i ty budou zpracovány do nejmenších detailů a mohu ubezpečit, že to bude stát za návštěvu,“ láká ředitel kulturní instituce Břetislav Holásek.

Nejdražším exponátem bude replika slavné Michell-Hedgesovy křišťálové lebky. V původní velikosti! Lebka je, stejně jako devítikilový originál, precizně vybroušena z jednoho krystalu přírodního křišťálu.

Replika Turínského plátna

Výstavu obohatí mechanismus z Antikythéry, replika takzvaného prvního počítače. Nebo Sumerská hvězdná planisféra, která pravděpodobně zachycuje původ biblické zkázy Sodomy a Gomory.

Za zmínku stojí rovněž dosud nevyluštěný Krétský disk či tajemná Tutanchamonova stříbrná pohřební trubka, někdy přezdívaná jako „hudební zbraň hromadného ničení“.

Přítomní se mohou těšit i na obří sochu Moai, věrnou kopii originálu Voynichova rukopisu, přesnou repliku slavného Turínského plátna, vypreparované zmenšené hlavy tsantsa, meč ve skále nebo maketu největší rukopisné knihy světa – Codexu Gigas neboli Ďáblovy bible.

Otevírací doba Vlastivědného muzea je v tomto případě od středy do neděle mezi 10. a 17. hodinou. Od dubna se prostory otevřou veřejnosti i v úterý a lidé v nich budou moci trávit čas od 9 do 18 hodin. Cena základní vstupenky pro jednotlivce činí 120 korun.