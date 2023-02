„Je to klasický scénář, který se tu objevuje v podstatě od začátku, co u nás byla potvrzena vlčí přítomnost,” uvedla Štěpánka Kadlecová, jedna z hlavních koordinátorek vlčích hlídek v Krušných horách a členka Hnutí Duha. „Ve stejnou dobu se začnou objevovat dvě tři videa různě umístěná na sítích a lidé nám píšou, že to natočil známý u Kryštofových Hamrů nebo jinde v Krušných horách nebo to přijde od někoho dalšího z Broumovska. Nad takovými videi je vykřičník, protože se jedná o hoaxy,“ upozornila. Často se jedná o vlky z Polska, Ruska či Kanady.

Podle Hnutí Duha je úkolem těchto falešných zpráv vyvolat strach a paniku. „Škodlivé jsou v tom, že můžou strašit místní lidi,“ potvrdil manažer programu Šelmy Michal Feller. „Když vidíme na videu velkou smečku kanadských vlků, kteří jsou výrazně větší než je evropský poddruh, vyskytující se u nás, vytváří to strach, že podobně velkého vlka můžou lidé potkat v lese. To ale není pravda,“ zdůraznil.

Vlci nejsou nebezpeční

Ani v případě, že se videa dostanou ke skupině lidí, která má z každé zprávy o vlcích radost, hnutí není nadšené. „Není to správné, protože informace předávané z videí nejsou pravdivé. V některých případech mohou napáchat spoustu škod. Jestliže se video dostane do další bubliny lidí zaměřených proti vlkům, potvrzuje to jejich domněnky, že jsou nebezpeční,“ dodal Feller.

Členové hnutí tak mají obavy, že jejich osvětová práce může přijít vniveč. Z šíření videí podezírají myslivce, pro které vlk může představovat škodnou a mohli by chtít posílit důvody, proč by se měl střílet. „Pravý zdroj neznáme. Sledujeme ale, že se videa většinou šíří z nějaké myslivecké komunity, která to přeposílá dalším lidem,“ tvrdí manažer programu Šelmy.

To však odmítá jako nepodložené předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. „Myslivecká jednota se k návratu vlků do přírody nestaví a priori odmítavě. Jednoznačně je ale potřeba ho dělat uváženými kroky, aby to nemělo dopad na zemědělské hospodaření,“ vysvětlil postoj sdružení myslivců. „Vlk je šelma a šelma do přírody patří. Co nám ale jednoznačně vadí je, že ministerstvo životního prostředí připravuje plán péče o vlka, což je samozřejmě hezké, dodnes však nebylo schopno říct, jaké jsou únosné stavy, kolik vlčích smeček ta republika unese a co se bude dít, když budou vlci působit neúměrné škody zemědělcům,“ dodal Janota.

Vlk obecný se do Krušných hor vrátil před šesti lety. Podle zjištění vlčích hlídek se na tomto území aktuálně pohybují dvě smečky o zhruba deseti jedincích a jeden vlčí pár. Web selmy.cz ukazuje vlčí teritoria ve Výsluní na Chomutovsku, v Doupovských horách na pomezí Ústeckého a Karlovarského kraje, v Moldavě na Teplicku, v Českém Švýcarsku na Děčínsku a pak dále v Lužických horách na pomezí Děčínska, České Lípy a Liberce. V Libereckém kraji se pohybuje smečka v oblasti Ralska, další v Jizerských horách a na Frýdlantsku. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je vlk chráněný druh klasifikovaný jako kriticky ohrožený. Není tedy dovoleno ho usmrcovat a zasahovat do jeho biotopu.