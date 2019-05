Česku reálně hrozí, že kvůli vlčím útokům přijde o světově unikátní populaci muflonů na Broumovsku. Zbývá posledních pár kusů. Jediným řešením je podle odborníků šelmy izolovat.

„Jestli to takto půjde dál, tak do třech měsíců, maximálně do půl roku, tu nebude ani jeden muflon,“ říká nad fotkami potrhané zvěře předseda mysliveckého spolku BOR Machov Petr Zima. Stádo zdejších muflonů, o které myslivci pečují posledních dvacet let, je přitom mimořádné a v celosvětové tabulce trofejí mu patří první tři místa. Z původní šedesátky kusů jich však ve volné broumovské přírodě kvůli útokům vlků zůstává jen třetina.