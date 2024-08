Loni bylo v Krkonošském národním parku zaznamenáno více pohybu vlků než v předchozích letech. Důkazů je mnoho. Záběry z fotopastí, nálezy pobytových znaků, genetické analýzy a hlášení od návštěvníků. I letos se vlci pohybují prakticky po celém území parku. „Odhadujeme, že sem zasahují dvě až tři vlčí teritoria,“ oznámil mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Monitoring potvrdil, že u česko-polské smečky v západní části Krkonoš dochází k pravidelnému rozmnožování. „Zda byla smečka úspěšná i letos, ještě nevíme. Bezpečně ale víme, že vlci na východě českých Krkonoš vyvedli minimálně tři mláďata,“ doplnil Drahný.

Jedno z mláďat ale bylo před pár dny bohužel nalezeno mrtvé. „Z prvotní prohlídky veterinářem se zvíře zdálo být v dobré zdravotní kondici. Tříměsíční samici s největší pravděpodobností usmrtil jiný vlk, nebo volně pobíhající pes,“ upřesnil mluvčí.

Byla smrt vlčete přirozená?

Mrtvé vlče bude podrobeno pitvě, která možná odhalí příčinu jeho úmrtí. Pokud zabil mládě jiný vlk, bylo by to přirozené. „Pokud ale vlče usmrtil volně pobíhající pes, byla by to alarmující situace, protože by došlo k usmrcení chráněného druhu vinou člověka,“ upozornil Drahný.

close info Zdroj: se svolením Správy KRNAP zoom_in Vlčice se třemi vlčaty

Zooložka Karolina Mikslová prozradila, jak ochránci přírody vlky sledují. Mimo jiné sbírají vzorky vlčího trusu a posílají je na genetickou analýzu. Rozšiřují také síť fotopastí, které umožňují monitorovat vlky v parku. „Díky tomu víme, kolik lidí nerespektuje režim klidových území, kde se smí chodit jen po značených cestách. Fotopasti dokazují, že volným terénem prochází velké množství lidí, mnozí z nich se psy na volno. A to přímo v jádru vlčích teritorií,“ vysvětlila.

Z přítomnosti vlků nejsou nadšení místní hospodáři. Obávají se, že vlci zaútočí na domácí a hospodářská zvířata. Statistiky však ukazují, že zájem vlků o hospodářská zvířata není velký. „Loni jsme zaznamenali dvanáct útoků, letos do července pouze šest,“ sdělil Drahný.

Správci parku pracují na zlepšení komunikace s farmáři. Vyvinuli například aplikaci, která hospodářům poskytuje informace o škodách na zvířatech. „Pomáháme jim také s dotacemi na zabezpečení pastvin,“ uzavřel Drahný.