Obrázek, jaký se před ní objevil, byl hororový. Pár kroků od domu v Bernarticích, hned u plotu jejich čtyř a půl hektarové obory, vlk právě dávil jednu z dančích samiček. Stejně jako devět dalších kusů nepřežila. „Jedna z těch, co zůstaly na živu, má ještě poraněný hřbet. Uvidíme, jestli přežije,“ říká.

Devatenáctičlenné dančí stádo se po ranním útoku vlčí smečky ztenčilo na deset kusů. Vlci zaútočili za světla, kousek od lidského obydlí. Podhrabali se do kompletně oplocené ohrady, dva metry vysoké. „Kdo ví, jak by to dopadlo s našimi fenkami, kdybychom neměli plot, ohraničují oboru,“ vyděsí ji představa, kdyby vlci zaútočili i na psí smečku.

Mezi oběťmi byla i daněla (samice) s nenarozeným mládětem, které čtyřnozí predátoři vytáhli z jejího těla a nechali ležet kus od něj. Vlčí tornádo nezabíjelo kvůli potravě. Žádné rozkousané a ohryzané části těla. Jen stopy na krku jako od upíra, krvavé šrámy a vnitřnosti, které vyplavaly na povrch z rozpáraného břicha a hřbetu. V takovém stavu vlci zanechali oběti a vrátili se do lesů Vraních hor.

„Vlci nezabíjeli, že by měli hlad. Šli pryč, bez potřeby žrát. Smečka zabíjela proto, aby naučila mladé, jak se loví, nebo jen tak pro zábavu,“ namítá.

Majitelé daňků našli místo u lesa, kudy se vlci podhrabali do obory. "Plot máme dva metry vysoký, nerovnosti v terénu jsme vyztužili kari sítěmi,“ popisuje Dana Kučerová.

Vlci zde nejsou novinkou

Daňky chovají tři roky, věnují se myslivosti. „Máme je pro radost. Chodí se na ně dívat známí i lidé, kteří jsou u nás ubytovaní. Příští týden se k nám měli přijet podívat školáci,“ povídá.

Podle ní nejsou vlci v okolí Bernartic žádnou novinkou. „Sedm vlků jsem viděla, jak šli do vesnice do Bečkova. Zlikvidovali tam celý chov. Na jiném místě vlk sebral jehně. Za bílého dne v 11 hodin dopoledne se pohyboval na dětském hřišti. Manžel má nafoceného vlka, jak se producíruje po louce v Bernarticích. Lidé viděli tady u Bernartic dokonce 14 vlků,“ předkládá důkazy o přítomnosti vlčí smečky.

„Vlci jsou strašně odrzlí, to už nemá s vlkem nic moc společného. My se bojíme venčit psy, aby je vlci nenapadli. Nejsou už ani plaší vůči lidem. Nebojí se. Můžou přijít kdykoliv. Nemáme jim v tom jak zabránit,“ krčí rameny.

Dana Kučerová příšerný čtvrteční zážitek z hlavy jen tak nedostane. „Pořád mám v uších danělu, jak řvala, když po ní vlk šel,“ vrací se k rannímu hororu.