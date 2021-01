Majitelé sjezdovky původně chtěli spustit vlek vládním opatřením navzdory, pak ale přišli s jiným řešením. „Po zakoupení hodinového jízdného budeme lyžaře vyvážet na lanech za skútry,“ informovali vlekaři z Čeřínku ve čtvrtek sedmého ledna po poledni.

O čtyřiadvacet hodin později už mohli první zájemci sjíždět sjezdovku. Cena je pět set za hodinu a měly by přijet spíše zkušenější lyžaři s dobrou fyzičkou.

Provozovatel vleku samozřejmě vše předem konzultoval s mnoha zainteresovanými osobami, mimo jiné i s policií. „Vysvětlili jsme provozovateli, že je důležité opatření dodržovat, protože by se vystavoval sankcím, to pochopil,“ uvedla v pátek osmého ledna mluvčí vysočinských policistů Dana Čírtková.

V pátek se první lyžaři dostavili až odpoledne, v sobotu už má být hned v devět ráno na svahu desetičlenná skupina. „Nechat se vyvést na pána za skútrem? Pěkně, to tu ještě nebylo. Každopádně jdu do toho,“ neskrýval nadšení například Marek Jůzl. Vlekaři však zdůrazňují, že provoz bude za přísného dodržování protiepidemických opatření a kdo nebude dodržovat pravidla, může být z areálu vyloučen.

Policie ví také o této aktivitě, ke které jsou lyžaři zváni prostřednictvím sociálních sítí. „Apeluji na zdravý rozum každého, kdo se někde nechá přivázat za skútr a nechá se tahat po sjezdovce, protože to může generovat úrazy a další rizika,“ zdůraznila Čírtková s tím, že kontroly na místě budou probíhat standardně. „Pokud by provozovatel porušoval nějakým svým jednáním vládní opatření, tak to s ním budeme řešit,“ dodala.