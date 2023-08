Vlčí mláďata se opět prohání po Žďárských vrších na Vysočině. Vlci se k nám vracejí po více než dvě stě letech. Je to dobrá zpráva? Moc dobrá ne. Zdůrazňuji, že je to jen můj názor, se kterým nikdo nemusí souhlasit. Myslivec je od slova myslet. Myslivci lovili vlky jako škodnou. Už tehdy věděli proč. Navíc situace, kdy se naší krajinou proháněly vlčí smečky, se změnila. Naše země je dneska malá a hustě osídlená. Teritorium pro zvěř jako je vlk, se výrazně zmenšilo. Lesy prořídly.

Takže ke kontaktu člověka a vlka bude docházet stále častěji. A v tom může být problém, když si vlk a člověk neporozumí. Zvlášť když se někteří vlci, co jsem viděl na záběrech ochranářů nebo turistů, chovají hodně zvláštně.

Jako vyhazovač proti zabijákovi. Psi jsou i přesto proti vlkům účinnou obranou

Můžete to upřesnit?

Jako kdyby ztratili přirozenou plachost. Divoký vlk o kontakt s lidmi nestojí, je plachý. Nejsem si jistý, jestli to, co se prohání teď krajem, je opravdu ve všech případech divoký vlk. Kolik z nich jsou spíš kříženci a nebo vlci, které si kdysi pořídili soukromí chovatelé jako domácí mazlíčky.

Takoví lidé u nás opravdu jsou. Když je vlk přestane bavit nebo začne problém, vypustí ho klidně do přírody.

A tam může začít problém?

Ano, když je zvíře na lidi zvyklé, bude je vyhledávat. Třeba když mu v lese dojde potrava, to mu budou domácí chovy drůbeže a ovcí lehce na dosah.

Farmářům, kteří se v blízkosti výskytu vlků bojí o svoje stáda, radí ochránci přírody, aby si pořídili pastevecké psy.

Tak to je další nesmysl, to radí lidé, co moc nevědí o přírodě a kynologii. Pastevecký pes se vlků nebojí, protože má podobnou mentalitu. Je silný, dominantní, hlídá svoje teritorium a tvrdě ho brání. Kdo vstoupí na jeho území, riskuje napadení. Takoví psi jsou ideální do málo osídlených míst, kde střeží stáda, ale ne k nám do do hustě obydlených oblastí.

Vlci udeřili na Trutnovsku. Farmáři přišli o zvířata, odnesla to telata a ovce

Co to může znamenat do budoucna?

Pokud lidé z obav před vlky přestanou používat rozum a začnou si pořizovat pastevecké psy, bez toho, aby je uměli vychovat, budeme časem řešit nejen vlky, ale i střety lidí s pasteveckým psem.