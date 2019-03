/VIDEO/ Téměř ke dvěma metrům dosahuje v sobotu dopoledne Vltava v Českém Krumlově. Zatím, v deset dopoledne, je na bdělosti, prvním stupni povodňové aktivity, který nastane, když hladina překročí 180 centimetrů, ke dvojce jí chybí necelých pět čísel.

Radovan Honza, šéf hornovltavského závodu Povodí Vltavy, ale uklidňuje, že nejde, prozatím, o nic mimořádného, jsou to všechno provozní opatření: do Vltavy ve Vyšším Brodě pouštějí padesát kubíků. "Na víkend je odtok z vodní nádrže Lipno II stanoven na padesát krychlových metrů za vteřinu. Uvidíme, jaká bude v pondělí hydrologické situace. Teď to přitéká ze všech stran a my chceme zajistit, aby v nádrži Lipno I dostatečná retenční kapacita. Pokud po neděli nastane situace, kterou modelují hydrometeorologové, nemělo by se nic dramatického dít."