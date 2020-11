Rakovina u jejího dědečka postoupila do poslední fáze. „Lékaři už pro něj nemohli udělat nic víc, než tišit bolest,“ říká smutně Petra a dodává, že poslední chvíle svého života strávil v nemocnici.

Podmínky pro konání pohřbů:



* může se ho zúčastnit maximálně 10 lidí (včetně zaměstnanců pohřebních služeb, smutečního řečníka apod.)



* všichni musí mít roušky



* nedoporučuje se kondolování

„Za deset dní hospitalizace mu test na covid nikdo neudělal. Až ve chvíli, kdy už byla v moči potvrzená přítomnost tkáně postiženého orgánu, blížila se sepse a pak konec. Ve stejný den dědu testovali a vyšel pozitivní. Nemohl být tedy ani převezen do hospice, protože by mohl nakazit umírající,“ líčí pozůstalá.

I přes potvrzenou nákazu novým typem koronaviru prý neměl žádné příznaky. „Nekašlal, dýchal sám až do úplného konce. Od té doby, co se z něj stal pozitivní případ, jsme za ním ale už vůbec nesměli. Umíral tam týden. Úplně sám, žádné loučení, žádné držení za ruku. Ani zavolat se mu nedalo, protože už hodně špatně slyšel,“ vzpomíná Petra.

Teď připravují pohřeb. U zesnulých s potvrzeným covidem-19 však není možné ani otevření rakve. „Vystavování těla zemřelého se neprovádí a pozůstalým není umožněna prohlídka těla,“ uvádí web ministerstva zdravotnictví.

To potvrzuje i Petra K. „Dědu prý dají nahého do plastového pytle. Nedovolí nám ho obléct ani poslat někam oblečení do rakve. Rakev zapečetí. Konec. Nemohli jsme ho doprovodit během umírání, nebudeme ho moci vidět ani po smrti. Doufejme, že v té rakvi bude alespoň skutečně on,“ svěřuje se.

„O způsobu nakládání s lidskými pozůstatky rozhoduje vždy lékař provádějící prohlídku těla zemřelého. Pohřební služba je povinna řídit se jeho pokyny, případně i pokyny orgánu ochrany veřejného zdraví. Pozůstalí tak musí v případě pohřbení do hrobu nebo hrobky mnohdy počítat s některými omezeními či prodlevami,“ informovala mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.