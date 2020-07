V pondělí 29. června měli za sebou dva vodáčtí instruktoři z půjčovny lodí Tydra náročný den. „Vybírali jsme podél řeky lodě, které nevypluli. Lidé nám je vraceli. Bylo to rozumné rozhodnutí, protože vody bylo v Moravě hodně. Evakuovali jsme naše tábořiště, které máme na řece. Celé odpoledne jsme se brodili po pás ve vodě v místech, kde normálně bývá louka,“ popsal instruktor Honza Linhard.

Se svým kolegou se večer vraceli autem. Mezi autobazarem a kynologickým cvičištěm v lokalitě na Lužích v Šumperku míjeli v protisměru vrávorajícího člověka. V tu chvíli upadl do řeky, která v tomto místě teče přímo u silnice.

Dvojice se během momentu vydala muži pomoci. Bylo jim jasné, že se nebude schopen sám z vody dostat. Desná byla navíc byla po celodenním dešti rozvodněná. „Plaval těsně kolem břehu. Unášel ho proud. Potom říkal, že se snažil hrabat rukama, aby se z vody dostal, ve skutečnosti ale byl hodně bezvládný,“ řekl Honza Linhard.

Muž se po pár desítkách metrů zaklínil do větve, která vyčnívala z břehu do koryta. „Ani nebyl schopný se zpod té větve dostat. Ona ho zároveň topila, ale i držela tak, abychom ho dokázali chytit. Nebýt té větve, tak bychom ho nedostihli,“ přiznal Honza Linhard.

Mladí muži seběhli k řece. „Já jsem ho stihl doběhnout a vytáhnout ho hlavou nad hladinu, aby mohl dýchat,“ řekl Adam Štěpán. „Pak jsme ho vytáhli na břeh a běželi pro telefon zavolat záchranku,“ dodal Honza Linhard.

Našli by jej ráno u jezu v Šumperku

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Pavel Lampa potvrdil že zdravotničtí záchranáři u případu zasahovali. „Osoba byla bez zranění či jiných zdravotních potíží. Nebylo ji nutné převážet do zdravotnického zařízení,“ uvedl.

Na místo se dostavila i hlídka policie. „V souvislosti s tímto případem jsme poskytovali asistenci záchranné službě,“ sdělila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Vodáčtí instruktoři pomáhali nesčetněkrát účastníkům kurzů, kteří se s lodí na řece převrátili. Člověka, který se do řeky dostal způsobem jako onen muž v pondělí, však nezachraňovali nikdy. Instruktoři zároveň říkají, že celá akce byla otázkou okamžiku. „Kdybychom v tu vteřinu nejeli kolem a nestihli zastavit autem, zmizel by dál k šumperskému jezu. Tam by ho asi ráno našli,“ zauvažoval Honza Linhard.

Vodáka u Moravičan vzala vlna

Během června se na Šumpersku jednalo už o třetí incident spojený s vodními toky. Při přívalové povodni začátkem června unesl proud v Oskavě seniorku. Tělo se našlo o více než dva týdny později několik kilometrů níže po toku.

V neděli 28. června vypadl z lodi v Moravičanech vodák. Záhy řekou Moravou prošla povodňová vlna. Muž dosud nebyl nalezen, policisté po něm stále pátrají.

„Na pátrací akci se nyní podílí zhruba desítka policistů. Prohledávají břehy ve zhruba dvoukilometrovém úseku od místa, kde pohřešovaného strhl proud, po vodní elektrárnu Nové Mlýny,“ sdělila ve středu ráno policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Policisté zároveň vyhodnocují stav toku, aby jej bylo možné bezpečně prohledat. Chtějí k tomu využít plavidla a další techniku.