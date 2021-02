„Když už budeme stavět takový betonový ,bunkr‘, v němž musí být pro odběratele z Líšna a samotné Bystřice dostatek vody na tři dny, vymysleli jsme, že by bylo dobré využít objekt i pro jiné účely,“ předeslal bystřický starosta Michal Hodík.

Vodojem pro vodu ze Želivky má vzniknout na kopci, jemuž se říká Na Rozvazech. Odtud je parádní výhled nejen na přilehlé Líšno se zámkem, ale také na níže položenou Bystřici. Aby si tento pohled mohl užít prakticky každý, kdo o něj projeví zájem, bude na vodojemu umístěna vyhlídková plošina. „Turisty k ní přivede nová vyznačená trasa. Cesta tam samozřejmě povede, protože do vodojemu musí dojet i obsluha z Vodohospodářské společnosti Benešov,“ připomněl bystřický starosta.

Tradiční rozhledna v lokalitě být nemůže. Nedaleko totiž leží Letiště Benešov a kvůli bezpečnosti leteckého provozu není možné Na Rozvazech vyšší vyhlídkovou věž vztyčit. Nad Bystřicí tak vznikne vyhlídka jen ve výšce zhruba tři metry nad okolním terénem. Vedení Bystřice to ale nevadí. Jeho cílem totiž nebylo vytvořit co nejvyšší prvek, nýbrž co nejúčelnější. „Šlo nám o to, aby nebyl v krajině jen nějaký betonový objekt, ale aby se dal využívat prakticky každým,“ potvrdil bystřický starosta.

Aby mohl objekt nadstandardní službu návštěvníkům nabídnout, bude se muset navíc vybudovat schodiště, po němž turisté na vyhlídku vystoupají, zábradlí kolem vyhlídkové plošiny a také odstavná plocha pro auta. Podle starosty ale nepůjde o žádné drastické zvýšení celkových nákladů projektu.

Nový vodojem u Líšna nebude jedinou vodohospodářskou stavbou, která pomůže obyvatelům města dostat se ke kvalitní pitné vodě. „Už letos budeme stavět přípojku do Nesvačil z přivaděče vody Benešov – Sedlčany,“ potvrdil bystřický starosta. Akce už má územní rozhodnutí a stavební povolení a Bystřice na ni navíc získala i dotaci. „Teď už jen vysoutěžit zhotovitele a můžeme stavět,“ dodal starosta.

Příští rok pak uvidí pokrok také v Božkovicích. I tamní obyvatelé budou pít vodu ze Želivky, tedy tu, která kolem nich teče potrubím přivaděče do Sedlčan. „Máme tam s vodou velké problémy. Do studní tam přivážejí vodu cisterny VHS, aby vůbec bylo možné používat obecní vodovod. Je to absurdní situace, která nás stojí neskutečné peníze,“ podotkl Hodík.