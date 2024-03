„Když jsem tenkrát poprvé vstoupil do prvního vodojemu, přestal jsem dýchat. Hned jsem věděl, že se jedná o naprosto unikátní prostor,“ popsal svůj zážitek Aleš Svoboda. Více o historii vodojemů i o brněnském podzemí prozradil v rozhovoru.

Čím jsou prostory vodojemů na Žlutém kopci tak výjimečné?

Unikátní jsou svojí velikostí i historickou architekturou. Dva cihlové vodojemy jsou stavěny v anglickém stylu, který byl využívaný v devatenáctém století. Mají speciální konstrukci, což z nich dělá raritu. Podobné prostory se totiž v Evropě nacházejí pouze na několika místech v Anglii a pak právě tady v Brně.

Na co se mají podle vás návštěvníci při prohlídce zaměřit?

Doporučuji, ať si lidé všímají detailů konstrukcí a zvláštností, které tam jsou na první pohled vidět. Zajímavé jsou například úhlopříčné průhledy v tom nejstarším vodojemu. Na milimetr se totiž přesně kryjí okraje tlamových oken, které jsou v nosných zdech. To jsou věci v dnešní době těžko proveditelné. Je tedy jasné, že se jedná o mimořádně dobré řemeslo. Nejstarší vodojem je dokonce vyzděn z ručně vyráběných cihel.

Jaká byla v minulosti kapacita vodojemů?

Když byl v roce 1874 vystavěn první, vznikla nádrž, která měla deset tisíc kubíků. To byla tehdejší kapacita denní spotřeby pitné vody v Brně. Ta se ovšem postupně navyšovala. Pro porovnání, v současné době je denní spotřeba vody osm těchto vodojemů. Bylo proto třeba v roce 1894 a následně i v roce 1917 vybudovat další dva vodojemy. Spotřeba ale narůstá neustále a tak v Brně vznikly v průběhu let další nádrže, které jsou dodnes funkční.

Jak se liší betonový vodojem od těch cihlových?

Samozřejmě materiálem. Jde spíše o to, že v devatenáctém století, kdy vznikly první dva vodojemy, se používaly na stavby právě cihly. Betonový vodojem je nejmladší a stavěl se v době, kdy cihly nahradil beton. Bylo jednodušší s ním pracovat a dalo se dosáhnout jiných tvarů. Zvláštností je ovšem mimořádný dozvuk těchto nádrží. Při nedávném měření bylo zjištěno, že betonový vodojem má dozvuk šestapadesát vteřin, což jinde neuslyšíte.

Proč se vlastně vodojemy na Žlutém kopci přestaly používat?

Svoji činnost skončily v roce 1997, kdy už nevyhovovaly tehdejším podmínkám na kvalitu vody. Byly určené pisáreckému vodovodu, který se v tomto roce zavřel, takže byly odstaveny i vodojemy. Po Brně je ale přes čtyřicet dalších betonových nadrží, které jsou zcela funkční a město je stále využívá. Až dožijí svoje funkční období, tak získáme další podzemní paláce, které můžeme využít ke kreativním účelům.

I když jste v brněnském podzemí velmi zkušený, je něco, co vás na na těchto prostorech překvapilo?

Když jsme našli Kostnici u svatého Jakuba, myslel jsem si, že nic bizarnějšího a nic zajímavějšího už nalézt nemůžeme. Tyhle vodojemy to ale celé překonaly. Bylo to zejména díky jejich velikosti a zachovalosti. Nemohu ovšem říct, že už mě nemůže ještě více překvapit něco jiného. Pořád hledáme nová místa.

Našel jste při hledání už nějaká místa, která vás zaujala?

V současnosti máme vyhlédnuté prostory, které jsou jen tři sta metrů od vodojemů na Žlutém kopci. Troufám si říct, že jsou srovnatelné s tím, co mohou lidé vidět tady. Máme takový seznam top dvaceti míst, které bychom chtěli v budoucnu zpřístupnit. Jde to pomalu, ale snažíme se.

Můžeme v Brně nalézt i některé starší vodojemy než je ten z roku 1874?

Už předtím mělo Brno tři jiné vodovody. První z nich byl postaven už v roce 1415, nazývá se svratecký. I po něm zůstaly nádrže, které se nacházejí na Petrově v Denisových sadech. Dvě z nich jsou dochované a patří k místům, které bychom chtěli lidem zpřístupnit. Problémem ovšem je, že jsou ve vlastnictví biskupství. S jejich představiteli zatím není dohoda. Dovedu si ale představit, že by se proměnily například v koncertní sály.