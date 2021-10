Hotový vodopád byl ve čtvrtek ráno spuštěn na dobu přibližně půl hodiny. Stavební část s technologiemi je kompletně hotová a všechno funguje, jak má. V následujících týdnech ještě proběhnou další úpravy.

„Betonové překrytí trubky bude barevně upraveno, aby ještě lépe splynulo s okolními kameny. Proud vody je regulovatelný, při dnešní zkoušce jsme jej pustili na maximum. Jezírko bude v běžném provozu naplněno větším množstvím vody než nyní, hladina by pak měla dosahovat až ke druhému či třetímu schůdku,“ informoval provozní ředitel výstaviště Flora Jiří Svačinka.

Následovat podle něj budou také další terénní úpravy, například založení nového trávníku a výsadby okrasné zeleně.

„Projekt na úpravy okolí vodopádu se nyní připravuje. Během podzimní výstavy Flora by ještě neměl být v provozu, budou tam probíhat zahradnické práce. Vodopád bude spuštěn až bude opravdu kompletně hotový, tedy na jaře příštího roku. Představa je zatím taková, že bude v provozu denně přibližně od března do října, podobně jako fontány a ostatní vodní prvky v parcích. Zatím s městem ´ladíme´ dobu provozu, ve večerních hodinách by se měl vypínat,“ popsal Jiří Svačinka.