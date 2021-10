„Věnuji se programování, modelování a také politice, do které spadá svým způsobem i náš školní parlament. V něm se snažíme zlepšit prostředí naší školy, chodím do něj již od samého začátku, ale prozatím se nám nepovedlo skoro nic prosadit. Jednoho dne jsem si řekl 'dost', něco udělat musím, takhle to nenechám,“ popsal počátky svého projektu Vaníček.

Když začal přemýšlet o tom, co by šlo zlepšit, napadlo ho odvětví dopravy. „To se stále rozvíjí a má budoucnost, přišel jsem tedy s návrhem na školní autobusovou linku. Měla by to být taková linka, kterou se naši žáci dopraví do školy lehce, rychle a efektivně,“ vysvětlil Vaníček a dodal, že nejdůležitější je pro něj bezpečnost všech žáků, kteří do školy jezdí městskou hromadnou dopravou.

„Bezpečnost je u mě na prvním místě, objevilo se nespočet případů napadení, jeden z případů se stal v Ostravě právě v městském autobuse, nikomu se díky pohotovosti řidiče naštěstí nic nestalo. Naši žáci se v autobuse setkávají s krádežemi nebo drobným, obzvláště slovním napadením,“ uvedl problémy, které by mohla školní linka vyřešit.

Fungovat by podle něj měla jako každá jiná školní linka. V Liberci jich dopravní podnik provozuje hned několik. V minulosti dokonce jezdil autobus svážející žáky i na Broumovskou. „Byl bych rád, kdyby se nám podařilo zajistit, aby první spoj jel ráno okolo sedmé hodiny. Trasa by mohla vést přes Ruprechtice nebo například Pavlovice a Zelené Údolí k naší škole. Další spoj by pak mohl jet odpoledne po skončení výuky,“ navrhl Vaníček.

Přeplněná doprava

Nová linka je podle něj potřeba. „Hlavně proto, že se jakožto škola rozrůstáme, ale doprava je stále stejná a přeplněná. Pustil jsem se do projektu z důvodu motivace školu zlepšit. Ve škole mám podporu celkem velkou, hlavně ze strany žáků, ale i ředitelství nezůstává pozadu a s programem mi pomáhá,“ doplnil čtrnáctiletý žák ZŠ Broumovská, který je asi v polovině projektu na zavedení nové školní linky.

„První a druhý krok mám už za sebou. Šlo o to sepsat první podobu smlouvy, kterou poté ve druhém kroku vysvětlím ředitelství, třetí krok je už samostatné odeslání dopravnímu podniku a v případě souhlasu se budou odvíjet další kroky v podobě jednání o tom, kudy linka povede a právě i v kolik by linka mohla jezdit,“ vysvětlil Vaníček.

Podobné iniciativy nejsou podle mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) Martiny Poršové úplně výjimečné. „S podobnými návrhy už jsme se několikrát setkali. To, že si ale takto mladý člověk sedne ke stolu a přemýšlí o tom, kudy by mohl autobus jezdit a jak zlepšit dopravu ve městě, je úžasné,“ řekla Deníku Poršová. Dodala, že předchozí návrhy ztroskotaly na legislativě. „Navrhované trasy nemohly být obslouženy, protože se do těch ulic zkrátka autobus nevešel,“ uvedla Poršová.

Dopravní podnik řeší podněty od veřejnosti na změnu nebo zřízení nové linky městské hromadné dopravy společně s městem, které je jeho zřizovatelem. „Když nám přijde nějaký podnět, tak ho posoudíme a musí se nacenit, tedy určit, kolik by to stálo. Pak putuje na město, kde ho musí schválit. Další, kdo se k tomu musí vyjádřit, je dopravní policie. Pokud vše projde, připraví se jízdní řád a linka se zařadí do dopravního systému,“ popsala průběh mluvčí DPMLJ.

Obdobný proces

Podobným procesem prošla třeba školní linka číslo 58, která sváží vysokoškolské studenty od nádraží ke kolejím, nebo linka 52, která vozí žáky a studenty na Králův Háj. „Je tam velké učiliště a navíc velká základní škola. Klasické autobusy byly často přeplněné, a tak se vypravila speciální linka jen pro studující,“ podotkla Poršová.

Podle ředitele ZŠ Broumovská Martina Mikuše má Vaníček jeho podporu. „Práce na podobném projektu je pro něj určitě skvělá zkušenost do života. Několikrát jsme na tohle téma měli jednání a já mu nabídl pomoc. To, jestli se školní linka na naší školu vyplatí, nechám na posouzení dopravních odborníků,“ uzavřel Mikuš.