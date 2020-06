Pokud se v prvním kole, které začalo v pátek ve 14 hodin a skončí v sobotu ve stejný čas, nepodaří nikomu z kandidátů získat nadpoloviční většinu hlasů, bude příští týden kolo druhé. Tam do rozhodujícího souboje postoupí dvojice, která v prvním kole dostane nejvíce hlasů.

V prvních minutách páteční části senátních voleb příliš velký zájem o hlasování nebyl. Do volebních místností v prosetické škole vstupovaly po otevření dveří s hlasovacími lístky a rouškami přes ústa pouze čtyři ženy. Byla mezi nimi paní Radoševičová. „Letos jsem přišla nějak brzo, koukám. To je ale asi tím, že jsem se těšila ven. Dlouho jsem teď nikde kvůli těm virovým omezením nebyla. Navíc mi nejelo auto, tak jsem musela pěšky, takže jsem vyrazila z domova s předstihem,“ uvedla.

Fronta natěšených voličů nebyla ani ve volebním okrsku na Nové Vsi v Teplicích. Během první čtvrthodinky se příchozí dali spočítat na prstech ruky. „Jste tu z baráku první,“ dozvěděla se seniorka, která to má k volbám nejblíže, protože volební místnost je v přízemí domu s pečovatelskou službou, v němž bydlí. S nízkou volební účastí tu počítají i členky volební komise. „Myslíme si, že se tu za týden zase sejdeme u druhého kola. Ani u pana Kubery se to nepodařilo v prvním kole,“ shodly se.

Právě probíhající hlasování je v historii senátních voleb na Teplicku první, které je bez Jaroslava Kubery. Ten se jako kandidát v předešlých letech vždy zapojil. Až na první ročník, kdy ho porazil tehdejší člen ČSSD Jaroslav Musial, všechny následné souboje vyhrál. V lednu letošního roku náhle zemřel, takže prezident musel vyhlásil hlasování o jeho nástupci. Jak dopadne první kolo, bude známé až po sobotní 14. hodině.

Někteří voliči své tipy tajili, jiní se naopak nebránili říci jméno svého favorita. „Dal jsem hlas hejtmanovi Bubeníčkovi. Je to slušný chlap a v politice se pohybuje už dost dlouho na to, aby byl v Senátu něco platný,“ svěřil se Karel Řezníček. Odvolit šel co nejdříve, aby mohl s rodinou odjet na víkend na chatu.

Maminka dvou dětí Lucie zase vhodila hlas řediteli teplického gymnázia Zdeňku Bergmanovi. „Učil mě, věřím mu,“ řekla stručně. V Krupce zase mladý skateboardista Pavel dal hlas Janě Syslové. „Je to normální ženská z vesnice a navíc jí to moc sluší,“ smál se.

Mladík: Je jedno, kdo tam bude sedět

To dvacetiletý Štěpán, který k volbám doprovodil svoji babičku, dovnitř místnosti nešel. „Babička mě sice přesvědčovala, ale marně. Myslím si, že je úplně jedno, kdo tam z těchhle kandidátů bude sedět. Stejně chtějí jen peníze nebo se zviditelnit nebo obojí dohromady. Půjdu až ke komunálním volbám, tam to alespoň nějaký smysl má,“ vysvětlil v pátek na parkovišti před volební místností na Nové Vsi, proč si odmítl vzít roušku a jít volit.

Netradičních volebních místností je na Teplicku hned několik. Jako doma si voliči připadají při návštěvě volební místnosti v Hudcově, kde volby probíhají už řadu let v pokoji rodinného domu. V Sobědruhách si ve zdejší hasičárně mohou při cestě k volební urně prohlédnout krásné poháry a trofeje z hasičských soutěží. V Žalanech mohou pro změnu zapřemýšlet nad tím, kterou ze zdejších knih ještě nemají přečtenou. Tady totiž mají volební místnost v obecní knihovně.

Ministerstvo vnitra vydalo pro teplické senátní volby, které jsou v tomto termínu jediné v republice, přesné instrukce, jak to má ve volební místnosti vypadat z hlediska hygienicko - protiepidemických opatření. Hlasovat je možné pouze v roušce. Je nutné zajistit rozestupy mezi voliči alespoň 2 metry; to platí i pro voliče čekající před volební místnosti. Členové komise neberou do ruky ani doklady totožnosti voličů. Poprosí dotyčné, aby je položili na stůl před ně ke kontrole. Volební místnosti jsou průběžně dezinfikovány.