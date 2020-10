Zbyněk Linhart (STAN+SLK) se stal teprve třináctým senátorem, který za existenci Senátu od roku 1996 vyhrál volby již v prvním kole. Druhý skončil s propastným odstupem více než 30 procent Jiří Anděl (ANO), třetí místo pak obsadil Leoš Moravec (SPD). Kandidát STAN a Starostů pro Liberecký kraj se stal historicky prvním senátorem, který na Děčínsku obhájil svůj mandát.

Zdroj: Deník"Musím se přiznat, že jsem nečekal, že vyhraji již v prvním kole. Lidé pravděpodobně ocenili mou práci a i to, že když jsem řekl, že se budu naplno věnovat práci senátora, že jsem to dodržel. Výsledek je pro mne závazkem," řekl po svém zvolení Linhart, který přiznává, že práce senátora není tolik vidět jako ta starosty. Dříve totiž působil jako starosta Krásné Lípy, jejímž je dnes místostarostou. Linhartovi během podvečera a večera chodily stovky textových zpráv. "Nestíhám na ně ani odpovídat, víceméně v jednom kuse mi pípá telefon," dodal staronový senátor, který již v prvním kole získal 52,77 procenta hlasů.

Před šesti lety byl ve druhém kole jeho soupeřem ve druhém kole tehdejší senátor Jaroslav Sykáček za ČSSD. Rozhodující souboj ale jednoznačně vyhrál Linhart.

"Chci poděkovat všem voličům, kteří mi dali hlas. Panu Linhartovi jsem již poblahopřál, vyhrál naprosto jednoznačně o parník. V řadě obvodů by mi můj zisk stačil nejen na postup do druhého kola, ale i na postup z prvního místa," řekl Deníku druhý v pořadí Jiří Anděl s tím, že před šesti lety volil právě svého letošního soupeře. Letos získal od voličů 19,14 % hlasů. Anděl na téměř tři týdny vypadl z poslední fáze předvolební kampaně, protože musel nejprve do karantény a později do izolace. "Více mi ale spíš uškodila situace u nás v Děčíně, kdy jsme byli v červnu odvoláni," připomněl Anděl možný vliv komunální politiky na tu celostátní. Ale ani v případě, kdy by se mohl naplno účastnit kampaně a nebyl spolu se svými kolegy z děčínské městské koalice odvolán, si nemyslí, že mohl nad Zbyňkem Linhartem vyhrát. "Mohlo ale z toho být druhé kolo a tam jsme si to mohli rozdat," doplnil Anděl.

Výsledky 1. kola senátních voleb na Děčínsku:

Zbyněk Linhart (STAN+SLK) - 52,77 %

Jiří Anděl (ANO) - 19,14 %

Leoš Moravec (SPD) - 11,24 %

Zdeněk Říha (Trikolóra) - 7,55 %

Šárka Štruplová Růžičkov (S.cz) - 4,40 %

Václav Šenkýř (KSČM) - 3,91 %

Vladimír Navara (VoK) - 0,96 %