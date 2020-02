Televizní kanál na internetu spustila nedávno třebíčská radnice. Mezi reportážemi z kulturních a společenských akcí je nepřehlédnutelný pravidelný pondělní pořad starosty Pavla Pacala (Pro Třebíč).

Starosta Třebíče Pavel Pacal | Foto: Deník / Luděk Mahel

Má název Zeptejte se na radnici. Poněkud připomíná unikát komerční televize z devadesátých let Volejte řediteli. „Už mi to někdo říkal. Určitě to nebyl záměr,“ směje se starosta. V pořadu odpovídá na dotazy lidí. Ptají se, zda budou v létě na náměstí trhy, co se stane, když nezačne dostavba dukovanské elektrárny a kdy se bude opravovat silnice v jejich ulici.