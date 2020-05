Voliči na Teplicku měli jít do volebních místností původně už na přelomu března a dubna. Vláda ale hlasování odložila kvůli krizovým opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru. Nový termín teď určil prezident Miloš Zeman. Jeho rozhodnutí ještě musí podepsat premiér Andrej Babiš. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by se tak nestalo.

Ne všem se tento odsunutý červnový termín zamlouvá. Jana Syslová, které je jednou z kandidátek na senátorský post, by klidně počkala s volbou až do podzimu. Odůvodňuje to ušetřením peněz a odkazuje také na zdraví lidí.

„Myslím, že lidé v tomto čase mají mnohem důležitější věci na práci než řešit, kdo zaplácne volné místo v Senátu, i když je to samozřejmě pro Teplicko také důležité. Kvůli lidem i úspoře veřejných prostředků bych volby do Senátu raději spojila až s říjnovými volbami do krajů. Přijde více lidí a hlavně je mnohem pravděpodobnější, že covid-19 už budeme mít více pod kontrolou,“ uvedla.

Voliči budou vybírat z devíti kandidátů, mezi nimiž se měli rozhodovat už na jaře při původním termínu. Volební zákon totiž stvrzuje platnost dosavadních kroků v přípravě voleb včetně registrace kandidátů.

Organizátoři volebního procesu už také dostali od ministerstva vnitra doporučení, jak má v rámci platných hygienických opatření hlasování ve volební místnosti probíhat. U vstupu bude pro voliče dezinfekce, dezinfikovány budou i místnosti stejně jako třeba psací potřeby. Povinné budou rozestupy mezi voliči.

„V rámci identifikace pak voliči budou jako obvykle předkládat občanský průkaz. V tomto případě ho ale položí na stůl,“ přiblížila Pavla Doksanská z teplického magistrátu.

Rozestupy a dodržování opatření ministerstvo požaduje také u členů komise. Ti by měli mít navíc rukavice. Organizátoři teď budou zjišťovat, zda mají za těchto podmínek komisaři nadále zájem se volebního procesu zúčastnit. Pokud bude potřeba stavy členů doplnit, nastoupí úředníci. „Nevadí mi to. Lidé nechodí každou minutu. Najdou se momenty, kdy si můžeme odpočinout a rukavice sundat,“ vylíčila dlouholetá členka komise v jedné z volebních místností v Teplicích.

Ze zkušeností z předešlých let a vzhledem k vysokému počtu kandidátů je pravděpodobné, že bude i druhé kolo, do kterého postoupí dvě jména s nejvyšším počtem hlasů. Rozhodující boj případně proběhne v pátek a sobotu 12. a 13. června. Mandát chtějí získat starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), ředitel školy Zdeněk Pešek (Trikolóra), starosta Duchcova Zbyněk Šimbera (ČSSD), hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM), bývalý kněz Evžen Freimann (Rozumní) a Bohumil Ježek (SPD), Zdeněk Bergman (Senátor 21), starostka Hrobčic Jana Syslová, která kandiduje za hnutí STAN a primátor Teplic Hynek Hanza za ODS. Kvůli svým kontroverzním vyjádřením na sociálních sítích z desítky původně zaregistrovaných kandidátů z voleb odstoupil kandidát Pirátů Tomáš Tožička.