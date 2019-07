/ANKETA/ Bylo těsně před koncem školního roku a dva nezletilí chlapci vítali v brněnském Komíně kýžené volno popíjením alkoholu. Po lahvi v těch dnech sáhla i dívka v Kuřimi na Brněnsku. Všichni skončili v dětské nemocnici. Informovali o tom jihomoravští záchranáři. S prázdninami podle nich podobných případů přibývá.

Na přelomu školního roku a prázdninových měsíců ošetřovali zdravotníci v Brně a okolí několik dětí posilněných alkoholem. „Většina z nich měla od patnácti do sedmnácti let. V jednom případě došlo i k poruše vědomí. Je to velmi nebezpečné. Děti mohou zůstat bez pomoci a vdechnout zvratky, pak hrozí udušení,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.