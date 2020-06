Hodlají investovat peníze i úsilí, aby přilákali turisty zpět do svých měst. Výpadek zahraničních hostů ale musí alespoň částečně nahradit domácí návštěvníci.

Karlovy Vary jsou a budou jedním z nejvíce postižených měst kvůli koronaviru. Jsou na cestovním ruchu zcela závislé. Zastupitelé odsouhlasili, že město uvolní na znovuoživení lázní 45 milionů korun. Ty obdrží infocentrum města. 10 milionů z nich bude použito na nákup Varyvoucherů, které mají do města finančními bonusy nalákat české hosty v době dovolených. Dalších 35 milionů poslouží na kampaň na podporu lázeňství a cestovního ruchu v celé ČR, která bude Vary prezentovat jako město zážitků, dalších pět milionů by mělo pomoci oživení kultury ve městě. Slevové vouchery budou mít různou hodnotu navázanou na délku pobytu v některém z hotelů, penzionů nebo sanatorií v Karlových Varech. Budou cíleny jak na běžné turisty, tak na hosty mířící na ozdravné lázeňské pobyty.

„Na našich stránkách se objeví registrační formulář slevových voucherů v hodnotách 1000, 2500 nebo 5000 korun,“ uvedl Josef Dlohoš, ředitel infocentra. „Cílíme zejména na klienty wellness a lázeňských služeb, rodiny s dětmi i různorodé páry. Naše strategie se setkala s pozitivním ohlasem organizací, které zastřešují subjekty podnikající v segmentu hotelnictví, lázeňské péče a podobně. Už při přípravách jsme vše konzultovali se zástupci místní sekce Asociace hotelů a restaurací a Sdružení léčebných lázní,“ dodal.

Menší obce na Karlovarsku si takovou podporu dovolit nemohou. Podle místostarostky Bečova nad Teplou Olgy Halákové je na prvním místě občan města, a pak teprve podpora cestovního ruchu. Také v Nejdku podle starostky Ludmily Vocelkové tuto problematiku na vedení města zatím také neřešili. V Nových Hamrech o vložení městských financí na podporu cestovního ruchu vůbec neuvažují. „Cestovní ruch budeme pochopitelně dále podporovat ve stejné výši, ale žádné výdaje na jeho oživení dávat nebudeme. Nemůžeme si to zkrátka finančně dovolit,“ konstatuje starostka Nových Hamrů Eva Machková. A podobně hovoří i starosta Božího Daru, senátor Jan Horník. „Bohužel na to nejsou peníze. Rádi bychom podnikatelům pomohli, ale i město bude doplácet na krizi, protože i Boží Dar podniká v cestovním ruchu, příjem bude ale kvůli pandemii nižší,“ vysvětluje Horník. Podnikatelé se shodují, že rozhodující je pro ně otevření hranic. „Pokud k tomu v brzké době nedojde, nebude to dobré,“ dodává božídarský starosta.

O podpoře zatím neuvažuje ani Cheb.V Mariánských Lázních ale mají projektů na podporu cestovního ruchu, které město samo iniciuje nebo podporuje, celou řadu. „Město samo platí marketinkovou kampaň,“ informuje starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Kromě toho podpořilo také projekt Coolonada.cz, který má za úkol vytvořit animační program. „Spolupracuje na něm Rodinné a komunitní centrum Domeček z Vrbiček, někteří místní hoteliéři a také společnost Ensana, která bude v letním období pro animační klub poskytovat prostory,“ říká starosta. Město z rozpočtu uvolnilo 200 tisíc korun. „Navíc budeme jednat o možnosti uspořádat ve městě takové malé festivaly. Každý týden nebo každých 14 dní v letních měsících bychom na našem centrálním parkovišti chtěli pořádat koncerty známých interpretů. S nápadem nás oslovil pan Roman Juřica. Věc je ale ještě v raném stadiu. Budu tuto iniciativu podporovat a má představa je zhruba 300 tisíc korun podíl města plus prostory pro konání akcí,“ sděluje Martin Kalina.

V Sokolově bude pokračovat autokino, které tam začalo promítat v době pandemie. Počítá se také s letními akcemi, jako jsou koncerty na koupališti Michal, slam poetry nebo PechaKucha, což je japonsko-anglický název, který v překladu znamená Noc povídání či tlachů. „Na propagaci využíváme hlavně sociální sítě,“ říká ředitel Městského domu kultury Sokolov Ladislav Sedláček.