Problémy přejet po rozbitém chodníku mají především obyvatelé odkázaní na invalidní vozík. „Je to šílené, trvá to už od začátku srpna. Náklaďák s návěsem plný kamení vyhýbá zaparkovaným autům a jede po chodníku, za ním zůstává spoušť. Stává se to opakovaně a já mám velký problém dostat přes ten tankodrom manželku na invalidním vozíku do auta. Dvakrát týdně s ní jezdím k lékaři,“ krčí rameny Miroslav Korbel bydlící v domě na Jugoslávské ulici.

Po rozbitém chodníku podle něj klopýtají i děti z blízké mateřské školy. „Stěžují si i sousedé, a na městském úřadu se mi nápravu nepodařilo zjednat. Dřív, než po dokončení rekonstrukce parku s tím prý nic dělat nebudou,“ lamentuje Korbel.

Aby mohl svou manželku na vozíku přepravovat do auta, opravil si provizorně chodník zatím sám. „Dlažba je položená jen na písku, chodník je z šedesátých let, náklaďáky rozhodně neunese. Bude se to muset celé od základů opravit,“ ukazuje muž.

To, že po chodnících auta a vůbec ne nákladní jezdit nesmí potvrdil i starosta Znojma Jakub Malačka. O situaci na Jugoslávské ulici ho podle jeho slov nikdo neinformoval.

„Na pravidelných kontrolních dnech stavby jsme řešili najíždění nákladních aut ze sousední Rumunské ulice. Tam jsme dělali opatření v místě, kde bydlí paní se synem na vozíku. Situace mě mrzí, kdybychom věděli, že auta najíždí na chodník, nepustili bychom je tam. Na druhou stranu bohužel ještě nikdo nevymyslel, aby se tak rozsáhlá rekonstrukce obešla bez toho, aby se nikoho nedotkla,“ reaguje Malačka.

Opravy za dva týdny

Do konce rekonstrukce parku podle něj zbývají zhruba dva týdny, poté by měla přijít na řadu oprava komunikací v okolních ulicích. „Nejen chodníky, ale i vozovky jsou již nevyhovující, jejich rekonstrukce je na místě. Tím spíš, že do parku už technika jezdit nebude, protože jeho obnova bude ukončena na dlouhou dobu,“ plánuje Malačka.

Obnova parku Kolonka ve vnitrobloku ulic Pražská, Slovenská a Jugoslávská začala již před pěti lety, kdy v parku začalo fungovat nové street workoutové hřiště. V následujících letech bylo rozšířeno a doplněno dětské hřiště, odborníci ozdravili stromy a lidé tu společně vysázeli dvaapadesát nových stromů. Před třemi lety sem město díky participativnímu rozpočtu Tvoříme Znojmo umístilo houpačku pro děti na vozíčku. Posledních sedm měsíců prochází zásadní poslední rekonstrukcí, na jejímž konci má být i vodní prvek v podobě gejzírů vody tryskajících z dlažby. Obnova vyjde město na pětatřicet milionů korun.

Navzdory potížím se stavbou v okolních ulicích se na výsledek těší Marie Veselá. "Snad to bude i pro důchodce, míst, kam můžeme chodit ve městě moc není," očekává žena.