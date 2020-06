Málo využívaný prostor bývalé Vozovny Královské Vinohrady (Vozovna Orionka či Vozovna Korunní) by mohl v blízké budoucnosti hostit uměleckou scénu pod širým nebem, stánky s dobrým jídlem, minimuzeum tramvají a trolejbusů i další služby.

Bývalá Vozovna Královské Vinohrady (či Vozovna Orionka) v Praze. | Foto: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Městský Institut plánování a rozvoje zpracuje studii využitelnosti objektů, do níž se bude moct zapojit i veřejnost. Do konce roku by pak mělo být jasno, co na Orionce přesně vznikne. Podle magistrátu je ve hře také zařízení pro sociální služby.