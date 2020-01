Potvrzují to i případy, které v poslední době zaznamenala ostravská městská policie. Obrátila se na ně řada lidí s nalezenými peněženkami, hotovostí, mobily a jinými věcmi. A nešlo o žádné drobnosti.

Například na recepci Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) v Ostravě přišel muž s peněženkou, v níž se kromě dokladů, platebních karet a průkazů, nacházela finanční hotovost ve výši 550 eur. "Po telefonickém rozhovoru se státními policisty jsme zjistili, že peněženku již majitel postrádá a její ztrátu nahlásil. Ještě v ten den si šťastlivec peněženku i s hotovostí vyzvedl na recepci IBC v Moravské Ostravě. Poctivý nálezce chtěl zůstat v anonymitě a nevyužil své právo na nálezné," uvedla Michaela Michnová z ostravské městské policie s tím, že muž mohl žádat desetiprocentní nálezné.

"Dle občanského zákoníku máte právo na deset procent z ceny nalezeného předmětu nebo finanční hotovosti. Mimo to i na náhradu nákladů spojených se samotným navrácením," dodala Michnová, která ale zdůraznila, že pokud by si někdo nalezené věci nechal, mohl by se dostat do problémů. Při hodnotě do pěti tisíc korun jde o přestupek s hrozbou finanční sankce, nad pět tisíc korun může být jednání kvalifikováno jako trestný čin.

Případů, kdy se lidé zachovají poctivě, naštěstí přibývá. Na konci roku přišli strážníci osobně poděkovat do školy čtrnáctileté studentce Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě, která nalezla u bankomatu na zemi tisícikorunovou bankovku. "Nejenže si dívka peníze nenechala, naopak sama vyhledala hlídku městské policie, které hotovost odevzdala," uvedli strážníci.

PŘES ČTVRT MILIONU

V paměti ochránců zákona zůstávají i jiné dřívější skutky. Jednu z největších částek odevzdal v roce 2013 řidič autobusu na trase Ostrava Rožnov pod Radhoštěm. Po příjezdu do Ostravy během kontroly interiéru objevil pod sedadlem tašku. Uvnitř zahlédl větší množství bankovek. Jak se později ukázalo, šlo o 280 tisíc korun. Bez váhání vytočil policejní linku.

Ochránci zákona po komplikovaném pátrání zjistili majitele, kterým byla devětasedmdesátiletá důchodkyně. Některé příběhy mají i kuriózní rozuzlení. Jako před časem, kdy na policii skončilo zavazadlo nalezené v městské dopravě. Uvnitř kromě dokladů a dalších věcí bylo i drogové nádobíčko. Díky adrese v občanském průkazu tak kriminalisté věděli, za kým jít.