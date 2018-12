Vrah s mačetou je za mřížemi. Soud poslal do vazby i útočníka s nožem

Plzeň - Okresní soud Plzeň-město poslal v pondělí do vazby dva muže, kterým shodně hrozí až 18 let vězení za vraždu. Prvnímu za dokonanou, druhému za pokus.

Nejzávažnější zločin má mít na svědomí teprve 19letý muž z Plzně, který v sobotu večer v bytě v Plzni na Borech zaútočil mačetou na svého známého, 17letého mladíka. Při konfliktu, jehož jedním z důvodů byly drogy, mu způsobil závažná zranění v oblasti krku, jimž napadený na místě podlehl. „Po příjezdu náš lékař už mohl, bohužel, konstatovat pouze smrt,“ potvrdila krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Veronika Albrechtová.

Obětí je podle zjištění Deníku mladík z Klatovska, který byl již od září v policejním pátrání, neboť utekl z výchovného ústavu na Domažlicku.

Druhý z incidentů se odehrál v Plzni v noci z pátku na sobotu. Stal se v Rubešově ulici na Slovanech, kde 39letý Plzeňan napomenul opilé trio, jež mu kopalo do dodávky.

O 13 let mladší muž z Rakovnicka na to reagoval tím, že ho bodl nožem do oblasti hrudníku. „Zraněný se utekl schovat a pachatel následně začal slovně vyhrožovat i jeho kamarádovi, zda-li chce také tak dopadnout. Druhý muž se uzamkl v autě, přičemž se pachatel snažil dostat dovnitř. Po chvíli toho zanechal a z místa odešel,“ uvedla krajská policejní mluvčí Martina Korandová. Agresor spravedlnosti dlouho neunikal, zásahová jednotka ho zadržela necelé čtyři hodiny po činu v Plzni v Bukovci. Nadýchal 1,75 promile. Pobodaný naštěstí přežil, ale je stále v péči lékařů.

„V obou případech provedli policisté ohledání místa činu a zajistili veškeré stopy, které předali ke znaleckému zkoumání. Zajištěny máme i obě zbraně. Oba pachatelé se podrobili odběru biologického materiálu, zda byli pod vlivem ze zákona zakázaných návykových látek,“ informovala Korandová a dodala, že mladší z pachatelů byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu vraždy a starší ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu a přečinu nebezpečné vyhrožování.

Za letošek evidují policisté v kraji již tři dokonané vraždy a další tři pokusy o ně. Objasněnost mají stoprocentní.