/FOTO/ Před třemi týdny kdosi rozsekal auto nad Včelákovem na Chrudimsku. Vrak s provozními tekutinami byl odstaven u zdroje vody v chráněné krajinné oblasti. Když začal starosta městyse Jan Pejcha usilovat o jeho odtažení, ocitl se v pohádce O slepičce a kohoutkovi.

Vrak auta u zdroje vody: Nikdo nám nepomohl, říká starosta | Foto: Jan Pejcha

„Vím, že to nemohou řešit hasiči, ti po havárii přijedou, použijí sorbent a odjedou, nejsou žádná odtahovka. Bohužel nám ani odbor životního prostředí nepomohl a policie také ne,“ říká Jan Pejcha. Komu vrak auta patří, se od policistů nedozvěděl, protože by se tím porušila pravidla GDPR. „Býval bych si za ním došel a vyřídil si to s ním osobně,“ pokračuje Pejcha.