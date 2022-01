Za loňský rok se městu podařilo odstranit z ulic bezmála stovku vraků. „Vloni jsme mohli poprvé naplno využít síly této novely a nechat efektivně likvidovat desítky vraků i jinak nezpůsobilých vozidel, která zabírají místa ostatním motoristům a hyzdí prostředí. Je třeba rozlišovat, co jsou úplné vraky a co vozidla bez STK, které se později vraky stanou. Nicméně obojí nemá v ulicích co pohledávat,“ řekl náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.