Vraťte všechno. Nadace Agrofert chce po hospicu z Hustopečí i dávnou dotaci

Do turbulentních otáček se vyhrocuje situace mezi denním hospicem Girasole z Hustopečí na Břeclavsku a Nadací Agrofert, patřící do holdingu Andreje Babiše. Nadace nyní nepřímo vyzvala hospic, který jí kvůli rétorice prezidentského kandidáta vrátil 300 tisíc korun, aby jí vrátil i další, pět let starý dar ve výši 260 tisíc korun.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Spolek Girasole Hustopeče se stará o nemohoucí seniory, provozuje i domácí hospic. Ilustrační foto. | Foto: se souhlasem Girasole Hustopeče