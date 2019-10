Zraněný muž skončil v úterý v péči záchranářů, kteří jej odvezli se středně těžkým poraněním do Fakultní nemocnice u svaté Anny. „Muže jsme operovali, momentálně je stabilizovaný, mimo ohrožení života. Jednalo se o střelnou ránu nohy,“ řekla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Policisté přijeli na místo činu v úterý krátce po třetí hodině odpoledne. V bytě, kde se událost stala, vyšetřovali až do desíti hodin večer. „Zbraň jsme zajistili a podrobíme ji znaleckému zkoumání,“ uvedl Šváb.

Policisté zatím nikoho neobvinili. Motiv trestného činu je zatím nejasný, co se na místě událo, zjišťují kriminalisté. „Na místě zasahoval i krizový intervent,“ doplnil Šváb.

Dění v domě si krátce po incidentu všimla obsluha pizzerie Orteca. „Viděla jsem muže, který seděl v domě na zemi a držel se zábradlí. Potom odešel do sanitky, takže to byl asi ten postřelený, protože se sanitkou potom i odjel. Domnívám se, že to byl majitel domu. Ten se všemi podle mě vycházel strašně dobře,“ uvedla žena, která si přála zůstat v anonymitě.

V Jaruškově domě, kde se událost stala, podle ní žijí především rodiny s dětmi a studenti. Budova je na seznamu kulturních památek a jde o přední dílo české architektonické moderny.