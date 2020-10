Otce dvou malých dcer ve středu 30. září pochovala do čerstvě vykopaného hrobu jeho zdrcená rodina. Právě ta, spolu s mnoha přáteli, ale i řadou místních spoluobčanů, zaplnila prostor kostela, kde k nim promluvil katolický farář Viliam Matějka.

„Bylo to hodně smutné. Je to obrovská tragédie,“ poznamenal s pohnutím jeden z volfartických občanů Milan Janeček, který přišel do kostela vzdát zesnulému čest.

Naprosto nepochopitelný a odporný zločin se stal ve Volfarticích v neděli 20. září ve večerních hodinách. Policie zadržela opilého 47 letého Václava M., který o deset let mladšího souseda zastřelil legálně drženou zbraní. „Soused ze své legálně držené pistole opakovaně na souseda, který stál na veřejné cestě a přišel si stěžovat na hluk, vystřelil a opakovaně ho zasáhl,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Přivolaný lékař zdravotnické záchranné služby ho pak po marných oživovacích pokusech na místě prohlásil za mrtvého. Obviněný muž měl v legálním držení celkem čtyři střelné zbraně. Zbrojní průkaz vlastnil od roku 1997. Soud poslal střelce do vazby. Vyšetřování zatím neskončilo.

Podle lidí ze vsi, ale i podle policistů mezi oběma rodinami měly dlouhodobě panovat napjaté vztahy. Policisté v Žandově přijali ale v této souvislosti jen dvě oznámení, která spočívala v tom, že se jejich členové navzájem podezřívali z pomluv a schválností. „Tato oznámení jsme postoupili do správního řízení příslušnému městskému úřadu. Žádný násilný konflikt mezi těmito rodinami jsme nikdy neřešili,“ konstatovala policejní mluvčí.